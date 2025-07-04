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6月出事了！台中5口命案「上月初正常繳房租」　重大轉折壓垮王家

記者許權毅／台中報導

台中市豐原區發生王姓一家五口集體輕生案，檢警出手追查是否有詐團行騙，導致王家背負高額債務。據了解，王家5月底時並無異狀，6月初也正常繳交房租，不料6月疑似被詐團纏上，一家人越陷越深，直到向警方、議員求助後5天，仍舊想不出方法、難以解套，超大的金錢壓力終於把王家壓垮，釀成無法挽回的悲劇。

▲▼台中五口命案,5口。（圖／記者許權毅攝）

▲台中五口命案疑似牽扯詐騙，震驚台灣社會。（圖／記者許權毅攝）

比對多方說法，據王家媽媽、凃女20年好友L先生指出，今年5月與凃女聯繫、見面，都未曾提到「詐騙」的事情；王家二女兒有結婚，女婿昨日面對媒體詢問「是否知道投資黃金一事」，表示不知情，而夫妻倆因為工作關係分隔兩地，已經數月未見。

▲台中豐原一家五口輕生死亡。（圖／記者許權毅攝）

▲▼王家集體輕生，被發現陳屍在其中一名孩子的密閉房內。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中五口命案,5口。（圖／記者許權毅攝）

王家在豐原客運站附近承租透天老宅，一樓當店面使用，二樓以上則是住家，開店已經30多年，該屋房東是一對70多歲的夫妻，據悉，王家過往繳交房租都很正常，並沒有任何異狀，甚至上一期（6月初繳納）繳房租也準時，恐怕整個6月，不知發生什麼事情，壓力突然炸裂，快速擊垮王家。

▲▼王家爸媽平時認真顧店，3名子女也有各自工作。（圖／民眾提供、翻攝Facebook）

▲▼台中,五口,5口,命案,輕生。（圖／翻攝Facebook）

附近鄰居都知曉，王家在此開業久，但是軍用品店生意已經越來越難經營，王家爸爸還會去豬肉攤打工當幫手，維持家計；媽媽專心負責顧店，假日也難跟朋友出去當志工，偶爾種種花草，也會在臉書上分享心得；大女兒自己開設工作室、網路賣場；二女兒原本擔任軍職，後來也轉從事團購事業，案發前才到知名連鎖咖啡廳工廠包裝人員；王家小兒子則是神岡某工廠員工。

總而言之，王家一家人都有正當工作，鄰居、好友眼中，夫妻倆個性也不錯，理應是幸福美滿的家庭。6月底，王母開始四處求救，甚至傳訊給議員謝志忠說「我們被詐光了！」，好友也接到求救電話，王母稱「一切都完了」。

如今，王家被重擊，5人決定共同走上絕路，震驚台灣社會。事發老宅變成重大命案凶宅，據悉房東並未有自住需求，也只能暫時擱置。

▲▼台中五口命案,5口。（圖／記者許權毅攝）

▲整個6月恐怕讓王家出現重大轉折。（圖／記者許權毅攝）

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