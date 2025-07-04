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代購黃金逼死一家5口　銀行員曝「詐騙手法」：抵押房子買黃金

▲▼豐原全家5口輕生原因曝，代購黃金被詐數千萬。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市豐原區驚傳五口命案。（圖／記者許權毅攝）

記者施怡妏／綜合報導

台中市豐原區王姓一家5口疑似落入代購黃金的詐騙陷阱，最終選擇走上絕路，引發社會關注。一名銀行員分享，這就是典型的「地面師」詐騙，最近頻繁發生，光是上周就阻擋了700萬元的詐騙，詐團會誘導投資，要求受害者拿現金買黃金，再交給詐團；若沒錢，詐團就說服你拿房子抵押，跟錢莊、當鋪借錢。

原PO在PTT發文，最近遇到很多類似的詐騙案，前陣子金價漲，很多人為了投資買入，但近期買黃金的民眾幾乎有一半都是被詐騙，「光是我一個人，上一周，就阻擋了700萬台幣」。他分享詐騙手法，誘導投資方式，將現金轉換為黃金，然後交給詐團，鼓吹「現金落伍，黃金小小一塊，方便交易」。

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原PO指出，若是沒有錢，詐騙集團就會推薦受害者去當鋪、錢莊借錢，拿房子抵押就好，「重點喔，當鋪都是合法立案的，而且辦的流程超快，你自己要拿房子來抵押的，錢被騙走是你跟詐團的事，跟我當鋪沒關」。

▲▼ 黃金 。（圖／路透）

▲原PO表示，最近很多類似的詐騙案。（示意圖／路透）

原PO表示，由於前陣子金價上漲，讓不少銀行員誤以為是正常投資行為，因此不太會起疑，一旦成功換成現金，就等於落入陷阱，不僅失去現金與房產，還可能背負鉅債。原PO提到，抵押後拿到1000萬，但是詐團卻只給900萬，因此受害者不願承認被詐騙，「因為承認了我至少損失100萬了」。

原PO也分享2點特徵，判斷對方是不是被詐騙，準確率90%，第一點就是「買黃金，卻完全不在意規格」，因為馬上就要轉手，只要求買最大塊的。第二點是，受害者會說出「我自己的錢被騙我自己負責」。原PO坦言，聽到消息覺得哀傷，「我看發文能不能救一個算一個，請大家踴躍推文」。

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