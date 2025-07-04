高雄恐怖野狗成群！10天3人遭犬襲　在地人曝：泳客耳朵被咬碎

▲高雄永安區海邊傳出野狗群攻咬死泳客。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄永安區鑽石沙灘昨(3日)發生一起驚悚的死亡意外，76歲的蔡姓老翁下海游泳時，竟遭附近的3隻野狗追入海中撕咬，經救起時身上有大面積咬傷，送醫搶救後仍宣告不治。說起流浪狗問題，在地人紛紛搖頭，直呼「很恐怖」，短短10天內已經有3人被咬傷，有泳客被浪犬群攻，咬到耳朵都碎掉、幾乎快沒了，還有民眾被咬傷大腿，而昨天的蔡翁則慘被咬到沒命。

當地民眾表示，這裡流浪狗非常非常多，雖然沒有飼主，但都有愛媽固定投放飼料、雞頭等物餵養，犬隻集結成群肆虐，困擾地方已久，相關單位抓了好多年，但野狗數量還是非常多。

▲愛媽被勸阻多次仍執意在地方投放雞頭、飼料等物餵養流浪狗，造成犬隻集結成群，演變成奪命悲劇。（圖／民眾提供）

民眾指出，蔡翁並不是第一個被野狗攻擊的受害者，先前就曾傳出釣客常被攻擊，6月下旬更有一名年約30歲的男性泳客一樣到該處游泳，當時遭到一群野狗下水圍攻，被咬到耳朵碎裂、幾乎快沒了，臉部也有咬痕重傷，但幸運保住一命。另名民眾更指出，先前還有民眾也遭到犬襲，被咬傷大腿，血流如注，包括蔡翁在內，短短10天就有3人被狗咬。

在地人表示，這裡的野狗集結成群，近日天氣炎熱，犬隻多在岸邊休息，但只要看到有泳客落單下水，就會衝下海撕咬，「就有人很沒公德心，亂放飼料『黑白養』，在地的都知道這裡野狗多而且會咬人，因此經過時都會有防備，但外地人不知道，一但落單就很容易成為被攻擊的目標。」

一名阿伯表示，據他所知，昨天死者蔡翁是因天氣熱才到海邊游泳，但一下水就被3隻野狗盯上，立即衝下海攻擊；當時蔡翁發現後慌了手腳，嚇得急忙要游回岸邊，但仍逃生不及，被野狗追上後一陣撕咬，最終喪命，「很恐怖阿！」

在地民眾討論，如果下海游泳撞上野狗時不要慌張，因為狗只會游狗爬式，頭在水面上、4條腿在水中晃啊晃，因此只要保持冷靜潛入海中，在水裡拉牠的腳，狗不會潛水，就會嚇跑，或者游泳時也可以攜帶換氣管，潛水避犬，跟野狗比誰的氣長；但如果真的倒楣，遇上一大群，「安捏丟謀法度哇(這樣就沒辦法了)！」

▼在地民眾聽到野狗問題後都搖頭，表示短短10天內就有3個人被攻擊，「很恐怖啊」。（圖／記者吳奕靖翻攝）