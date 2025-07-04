泰「美女前總理」華麗轉身　下台同天神復出

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泰「美女前總理」貝東塔華麗轉身　下台同天神復出

▲▼泰國前內閣總理貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)。（圖／美聯社）

▲泰國前內閣總理貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)。（圖／美聯社，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

泰國前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）因失言事件遭憲法法院裁定暫停職務，但迅速以文化部長的身份重返內閣。新任總理由內政部長普譚（Phumtham Wechayachai）代理，內閣成員於週四正式宣誓就職。

根據美聯社報導，普譚是泰國政壇的熟面孔，也是前總理塔信（Thaksin Shinawatra）的長期盟友，而塔信正是貝東塔的父親。分析認為，這次政局調整顯示泰國政府試圖以低調方式平息風波，避免重蹈去年政壇動盪覆轍。此前，憲法法院曾罷免前總理賽塔（Srettha Thavisin），導致政府陷入不穩狀態。

▲▼泰國前內閣總理貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)。（圖／美聯社）

這場政治風波源於貝東塔今年 5 月處理泰國與柬埔寨邊界衝突的方式。一段爭議邊界爆發武裝衝突，導致一名柬埔寨士兵死亡。貝東塔隨後致電柬埔寨參議院議長洪森（Hun Sen），試圖緩解緊張局勢。由於其父塔信過去曾受邀擔任柬埔寨特別經濟顧問，貝東塔與洪森私交甚好，甚至在通話中親切地稱呼洪森為「叔叔」。

然而，她在通話中提到泰國軍方某位直言不諱的陸軍將領時，表示該將領「只想耍酷」，而洪森隨後將通話錄音公開，引發泰國民眾不滿。批評人士指責貝東塔的言行不僅過於親柬，還損害了泰國的國家利益。

憲法法院於週二審議一項指控貝東塔違反職業道德的請願書，並以 7 比 2 的投票結果裁定她暫停職務，直至法院作出最終判決。同一天，泰國國王批准內閣新陣容，貝東塔轉任文化部長，繼續留在政府中。

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