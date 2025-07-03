求助議員畫面曝！軍品店闆娘曾傳訊「會度過難關」　5天後傳悲劇

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中市豐原區經營軍用品店的王家一家5口因遭詐騙欠下大筆債務，全家人共赴黃泉，震驚全台。台中市議員謝志忠表示，王家曾傳訊息提到家中遇到詐騙，王男跟妻子、女兒也曾到服務處諮詢，之後還傳訊息給謝志忠，提到「會度過難關的」，未料傳訊後沒多久就傳出噩耗。

▲豐原驚傳５死案件，死者生前曾到民進黨市議員謝志忠服務處諮詢。（圖／記者鄧木卿攝）



▲謝志忠公布王妻向他訊息，提到全家被詐騙，錢都被騙光，且有人上門砸店、砸車。（圖／記者鄧木卿攝）



謝志忠指出，王妻在6月21日傳訊息給他，提到「全家遭遇詐騙，全家錢被詐光，還一直要不斷再拿錢出來，遭受恐嚇，要砸店、砸車！想要找時間請教議員，也需要法律諮詢詳細內容需要面談，請議員撥時間謝謝。」謝志忠回訊息後，時隔半天，王妻又傳訊息，「已經處理好了，是誤會。現在沒事，謝謝議員。」

6月25日王男以及王妻帶著女兒前往謝志忠服務處諮詢，當時謝志忠助理還告知王家，可以在隔天（26日）到服務處接受免費法律諮詢，但王家人26日並未現身。

▲豐原五死案，死者生前曾傳訊息給市議員。（圖／市議員謝志忠提供）



王妻在6月28日又傳訊息給謝志忠，提到店裡在忙走不開，就先不過去接受法律諮詢，更感謝謝志忠協助，「謝謝議員的幫助與開導，我們會度過難關的，再次感謝。」

此外，王妻的朋友今天也透過市議員陳清龍轉述，王妻曾在25日向她求救，指因朋友介紹黃金以及金豆(小量黃金)投資夯，加上近日金價不斷飆漲，遂開始投資，也真的有獲利，但後來投資金額越來越大，就向地下錢莊借錢，也懷疑投資金豆是遭詐騙，更認為詐騙集團跟地下錢莊是同一夥人，所以在6月25日退出投資金豆群組，也向她求救，但最後一句是令人驚恐的「那我就通通都完了」。

▲6月28日王妻再度傳訊息，提到會度過難關，未料幾天後竟傳噩耗。（圖／市議員謝志忠提供）



▲豐原五死案件，王妻曾向市議員謝志忠求助，現時間表也曝光。（圖／市議員謝志忠提供）

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