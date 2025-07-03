高雄人快儲水！7／7停水11hrs　影響4區4900戶...範圍曝光

▲高雄7/7部分區域將面臨停水 。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄人準備儲水！台水公司將辦理鳳山淨水廠年度電氣設備檢驗，7日上午8點起，將針對小港、前鎮、林園部分區域實施壓降和停水，預計影響供水9至11小時，屆時將有4900戶受影響。

水公司指出，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定：用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管電力設備，每6個月至少檢驗1次，每年應至少停電檢驗1次。

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水公司表示，此次鳳山淨水廠年度電氣設備檢驗，預計影響時間為7月7日上午8點至下午5點，總計影響供水9小時。屆時小港區龍鳳里、鳳鳴里；前鎮區鎮北里(含前鎮科技產業園區)將實施壓降，影響2700戶用水。

此外，同日上午8點至晚上7點，大發、林園、臨海產業園區及和發產業園區大發基地，則實施停水11小時，2200戶受影響。

水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。