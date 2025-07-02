腰間掛凶器！高雄林園「撒釘怪客」害多車爆胎　判刑4月

▲高雄「撒釘怪客」邊騎車邊撒鐵釘遭逮捕。 （圖/記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市林園、小港區去年底出現「撒鐵釘怪客」，一名53歲陳姓男子騎乘機車到處撒鐵釘，警方獲報後將他逮捕，依妨害往來公眾安全罪送辦，檢方向法院聲請羈押但被裁定交保，事後警方會同衛生局將陳男強制送醫，檢方也將陳男起訴。法院審理後，依妨害公眾往來安全罪判處他徒刑4月，得易科罰金。

高雄市議員邱於軒是去年10月19日臉書揭露，有許多鄉親向她反映，有撒釘子怪客出沒，她已請林園警分局盡快查。警方獲報後於20日下午2時許，循線逮捕這名撒釘怪客，男子被捕時腰間還掛有一整杯的鐵釘及玻璃瓶。

警方初步調查，涉案的陳男覺得有人在跟蹤他，才會沿途撒釘，陳男並非首次犯案，他4月29日、5月3日、5月7日晚間也曾在高雄市小港區中山四路、民益路口南下慢車道，騎乘機車朝快車道投擲玻璃瓶。

警方詢後依妨害往來公眾安全罪將陳男送辦，檢方復訊後，除了妨害往來公眾安全罪，再添一條強制罪，且有反復實施之虞，向高雄地方法院聲請羈押，但法院裁定陳男無保請回，由於陳男不斷做出脫序行為，林園分局會同消防局及衛生所將其強制送醫治療。

檢方偵辦後，認為陳男在警詢和偵訊時都坦承犯行，犯罪事證明確，偵結依公共危險罪將他起訴。

法院審理後，考量他犯後能坦承犯行，態度尚可，兼衡一切具體情狀，依妨害公眾往來安全罪，判處他徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。