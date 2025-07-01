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太平洋島國論壇在斷交國舉辦　外交部坦言有挑戰：循例組團參加

▲▼外交部亞東太平洋司長藍夏禮大使。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部亞東太平洋司長藍夏禮坦言，今年太平洋島國論壇在索羅門群島舉辦或許會是挑戰，但仍會循例組團參加。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

索羅門群島在1983年與台灣建交，但在2019年9月16日與台灣斷交，轉向和中國建交。今年太平洋島國論壇（PIF）將於9月在索羅門群島舉行，外界擔心我國參與恐受打壓。對此，外交部亞東太平洋司長藍夏禮今（1日）表示，或許會是挑戰，但我國今年目標還是同樣到索羅門群島去參加、循例辦理，讓我國代表團舉辦對話。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部亞東太平洋司長藍夏禮大使進行業務簡報。

針對太平洋島國論壇將在前友邦索羅門群島舉辦，藍夏禮表示，台灣從1993年開始，以發展夥伴的身分參加太平洋島國論壇，每年會在領袖峰會時，推動台灣中華民國與論壇國家對話會議。

藍夏禮說明，今年目標還是同樣到索羅門群島去參加、循例辦理，讓我國代表團舉辦對話。儘管在索羅門群島舉辦或許會是挑戰，但已經知道舉辦時間是今年9月8日至12日，因此仍然照正常程序規劃組團，目前了解索羅門政府也在規劃相關會議安排。

藍夏禮也強調，會透過友邦、理念相近國家、PIF秘書處等各方管道，跟索羅門方面就如何參與、如何循例辦理會議持續溝通。

另，台灣在1993年開始就參加太平洋島國論壇，對於論壇的計畫面跟相關區域型組織，藍夏禮表示，台灣每年都持續提供獎學金等貢獻，相信長久的耕耘跟貢獻，各個太平洋國家有體會跟看到。希望在這個基礎上，配合其他理念相近國家夥伴，今年還是能順利參加PIF的相關互動。

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