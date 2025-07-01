電戰中心軍人追不到女同事　竟冒充她偶像騙裸照

▲性感女子示意圖，非本文當事人。（示意圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

台中一位職業軍人，竟然假冒別人身份騙取女子的裸露影像。法院最終依妨害性隱私及不實性影像罪判處黃男2年徒刑，案件仍可上訴。

根據判決書內容，黃男去年1月得知女同事喜歡一名陳姓街頭藝人，便謊稱自己是陳男的朋友，主動表示可以幫忙加LINE。隨後，他利用陳男的照片創設假帳號並與女同事聊天。期間，黃男以假身份要求女同事拍攝裸露胸部及下體的影像並回傳，成功取得後存入記憶卡。不久後，雙方因聊天爭執，黃男封鎖了女方。

然而，黃男並未停止犯罪行為。到了4月13日，他再次冒充陳男，第二次要求女同事拍攝裸露影像並回傳，成功獲得多張性影像後，仍存入記憶卡。同年4月30日，女同事向街頭藝人陳男確認後，才發現自己遭到欺騙，遂向服役單位提出性騷擾申訴。

案件曝光後，憲兵隊持法院搜索票搜查黃男住處，查扣記憶卡並發現其中存有被害人27張裸露影像。面對證據，黃男坦承犯行。法院審理時，考量他無前科且自始至終坦承犯罪，最終依「無故重製以違反本人意願方法使其本人攝錄所得性影像罪」判處兩次各1年5個月刑期，合併執行2年徒刑。案件目前仍可上訴。

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