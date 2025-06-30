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控遭冒名貸款70萬！女商人怒告銀行、董座　誣告下場曝

▲▼玉山銀行,玉山數位e卡,現金回饋,時尚,生活,虛擬。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲北市1名陳姓女商人自導自演遭冒貸70萬，法院依未指定犯人而誣告罪，判她有期徒刑3月，得易科罰金。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名陳姓女商人自稱遭人冒名貸款70萬元，憤而向地檢署提告，痛斥國泰世華銀行疏於把關，甚至連董事長郭明鑑也被她列為被告。未料檢警深入追查，發現從申請到提款全是她親自操作，根本沒有所謂的「冒貸」。士林地院認定她犯下未指定犯人誣告罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

陳女於2021年5月，在國泰世華銀行的「大樹速貸」線上系統申請70萬元信貸，透過輸入身分證號與本人手機號碼，接收一次性驗證簡訊（OTP）後完成身份認證，並選擇將款項撥入自己在國泰的帳戶。該筆貸款於翌日成功撥款，帳戶內資金陸續提領60萬元，後續數月也有正常還款紀錄。

一年多後，陳女突然於2022年7月間向士林分局報案，聲稱「遭人冒名貸款」，並於10月向士林地檢署提起刑事告訴，主張國泰世華銀行未經她同意就撥款，認為銀行內部可能有人造假資料，連董事長郭明鑑也列入被告欄位。

在法院審理期間，陳女全盤否認貸款是她本人申請，辯稱她從未收到國泰發送的OTP簡訊，也未曾確認貸款契約。她並聲稱手機號碼曾無法正常上網、接聽，懷疑住家附近設有「監控機房」長期監聽，甚至推測手機曾被偷，只是忘了報案時間。

她進一步質疑國泰提供的資料存有疑點，聲稱警方曾告知她IP位置在國外，「所以查不到是誰」，但國泰卻稱IP位址在台灣，認為兩者說法矛盾。

法院審理時，調閱國泰世華銀行的貸款申請紀錄與撥款明細，發現整個流程包括OTP驗證、簡訊通知、貸款撥款，都是以陳女登記的門號及帳戶完成，且帳戶自核貸後持續有存入資金、按月還款，與「遭人冒名貸款」的情形完全不符。

此外，提款憑證上的陳女簽名筆跡，與她在警詢筆錄與法院文書上的簽名高度相似，法院認定「即便未親簽紙本借據，仍可確認為本人線上申貸。」至於她所稱手機失竊或異常訊號等情，警方資料顯示她直到貸款一年後才報案遺失手機，無法證明在貸款當下有手機遭盜用情形。

法官認，陳女明知貸款係由自己操作，卻仍以書狀向警方及檢察官提告他人犯罪，企圖引導偵查單位調查一場虛構的冒貸案，不僅浪費警檢資源，更妨礙司法正常運作。且於偵查與審判過程中始終否認犯行，未見悔意，加上曾有類似濫告紀錄，依《刑法》第171條未指定犯人誣告罪，判處有期徒刑3月，得易科罰金。

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