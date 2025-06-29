胰臟癌末期「準備辦後事」　他靠三招殺光癌細胞！奇蹟續命

▲在萬念俱灰之際，病患決定徹底改變心態與生活方式。（示意圖／資料照）



記者曾羿翔／綜合報導

衛福部近日公布113年度十大死因統計，癌症依然高居榜首，其中素有「癌王」之稱的胰臟癌雖降至第七，但致命性仍不容忽視。不過，哈佛醫師許瑞云分享的一個案例，讓人重新思考心念與生活習慣在抗癌中的力量。

許瑞云在YouTube節目中談及，一名胰臟癌末期患者歷經五年與病魔對抗，求醫無數，包括台大與榮總等大型醫院，卻仍無起色，最終被多位醫師告知「無藥可醫、需準備後事」。就在萬念俱灰之際，該病患決定徹底改變心態與生活方式。

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病患開始檢視自己的情緒與壓力來源，積極修復與家人的關係，放下執著。同時調整飲食，避免攝取加工與高糖食物，並規律運動、曬太陽。一年後，不但癌細胞消失，整體狀況也大幅好轉，至今已健康存活十年。

許瑞云指出，疾病往往不是「治癒」而是「控制」，心念與情緒對身體免疫系統與修復機制影響深遠。她也提出五項有助防癌的飲食原則，包括：

1.選擇無毒有機蔬食

2.攝取植物性蛋白質（如黃豆、堅果等）

3.補充維生素D與B12

4.攝取富含Omega-3的食物（如核桃與亞麻仁籽）

5.自備飲用水，避免外食中的隱藏添加物

許瑞云也強調，適合的飲食應讓身體感到輕盈有活力，而非沉重疲憊，這也是判斷食物是否適合自己的簡單方法。