搭北捷老是走錯出口？官方曝「編號命名法」　一邏輯秒懂不再迷路

▲北捷車站出口編號好複雜，捷運局解釋命名原則。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市捷運路線四通八達，許多人上班、出門逛街首選的交通工具，但許多初次使用捷運系統的人，可能會困擾「怎麼找不到正確的出口」，尤其是大站或重要轉乘點。對此，台北市捷運局解釋，其實北捷車站與出口編碼有一套有邏輯的系統，可以讓旅客很快找到目標方向。

台北市捷運局28日在臉書粉絲團表示，許多人可能曾在捷運出口前，對著1號、2號、3號出口發愣，內心充滿困惑「我是從哪邊來的、我要去哪邊出去」，其實台北市捷運的車站與出口編碼，有一套溫柔而有邏輯的系統，藏在車站名稱裡。

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▲北捷各車站的出口編號，原則上是根據站體方向「逆時針」依次進行編號。（圖／翻攝自臉書／臺北市捷運局）

台北市捷運局指出，首先，車站編號（捷運站名旁邊的代碼）就是「路線顏色英文字首」加上「站點序號」，例如G01就是綠線起點新店站、BL01則是藍線起點頂埔站，原則上由南往北、由西往東進行依次編號，例如藍線起點頂埔站是BL01，終點站南港展覽館就是BL23。

至於出口編號，原則上是站體方向「逆時針」來編，可以想像自己站在地圖上逆時針轉圈，如果是東西向的車站（例如頂埔站），1號出口會在西北角、如果是南北向的車站（例如公館站），1號出口會在西南角。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「長知識了，編號是用逆時針」、「第一次知道有這個命名規則」、「從來沒有發現過唉，長知識了」，但也有人說，「我喜歡日本的規劃方式，比如說 中央口、東口、西口」、「台北車站的M開頭字母似乎沒有依照邏輯」。