　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭北捷老是走錯出口？官方曝「編號命名法」　一邏輯秒懂不再迷路

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲北捷車站出口編號好複雜，捷運局解釋命名原則。（示意圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市捷運路線四通八達，許多人上班、出門逛街首選的交通工具，但許多初次使用捷運系統的人，可能會困擾「怎麼找不到正確的出口」，尤其是大站或重要轉乘點。對此，台北市捷運局解釋，其實北捷車站與出口編碼有一套有邏輯的系統，可以讓旅客很快找到目標方向。

台北市捷運局28日在臉書粉絲團表示，許多人可能曾在捷運出口前，對著1號、2號、3號出口發愣，內心充滿困惑「我是從哪邊來的、我要去哪邊出去」，其實台北市捷運的車站與出口編碼，有一套溫柔而有邏輯的系統，藏在車站名稱裡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼北捷出入口怎麼編？車站編號怎麼看。（圖／翻攝自臉書／臺北市捷運局）

▲北捷各車站的出口編號，原則上是根據站體方向「逆時針」依次進行編號。（圖／翻攝自臉書／臺北市捷運局）

台北市捷運局指出，首先，車站編號（捷運站名旁邊的代碼）就是「路線顏色英文字首」加上「站點序號」，例如G01就是綠線起點新店站、BL01則是藍線起點頂埔站，原則上由南往北、由西往東進行依次編號，例如藍線起點頂埔站是BL01，終點站南港展覽館就是BL23。

至於出口編號，原則上是站體方向「逆時針」來編，可以想像自己站在地圖上逆時針轉圈，如果是東西向的車站（例如頂埔站），1號出口會在西北角、如果是南北向的車站（例如公館站），1號出口會在西南角。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「長知識了，編號是用逆時針」、「第一次知道有這個命名規則」、「從來沒有發現過唉，長知識了」，但也有人說，「我喜歡日本的規劃方式，比如說 中央口、東口、西口」、「台北車站的M開頭字母似乎沒有依照邏輯」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 3 8562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大S現蹤金曲大螢幕！
超市購物「倒地過世」年僅48歲！　他18年後金曲拿獎
快訊／方大同《夢想家》奪金曲評審團獎
老師「教室烤肉」5女童送醫　檢驗結果出爐！不是一氧化碳中毒
愛紗典禮當場喊：欸！　錯愕畫面全播出
快訊／已故「馬爺」馬兆駿獲特別貢獻獎！華語流行音樂重要推手
動力火車得獎「顏志琳搖頭不講話」！尤秋興爆真實原因　全場笑了
快訊／遺作旋律奪冠！方大同抱走最佳作曲人獎
陳以恆勇奪台語歌王！　超狂背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅客將破4900萬人次！謝金河走訪桃機三航廈　直言「終於看到希望」

搭北捷老是走錯出口？官方曝「編號命名法」　一邏輯秒懂不再迷路

住院14種行為超NG！醫師提醒「不要改名字」：可能遇上另一劫

夏日高濕易誘發氣喘急性發作　醫：環境調控避免過敏原

蹲式馬桶要掰了！環境部推「全坐式公廁」：提供酒精、坐墊紙

明起連3天水氣增　下周可能有颱風「路徑偏日本」

陸配小微回家鄉「拍片改罵村書記」慘了　財經網美開酸！

空姐猛男消防員都來了！小港機場大廳「制服出場」　紅毯大道飄香　

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

拒做古早味給小姑吃　人妻回嗆不是人嗎　婆婆母女聯手夾殺

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【午後大暴雨】狂風暴雨的台北！路邊腳踏車直接被擊倒

旅客將破4900萬人次！謝金河走訪桃機三航廈　直言「終於看到希望」

搭北捷老是走錯出口？官方曝「編號命名法」　一邏輯秒懂不再迷路

住院14種行為超NG！醫師提醒「不要改名字」：可能遇上另一劫

夏日高濕易誘發氣喘急性發作　醫：環境調控避免過敏原

蹲式馬桶要掰了！環境部推「全坐式公廁」：提供酒精、坐墊紙

明起連3天水氣增　下周可能有颱風「路徑偏日本」

陸配小微回家鄉「拍片改罵村書記」慘了　財經網美開酸！

空姐猛男消防員都來了！小港機場大廳「制服出場」　紅毯大道飄香　

快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

拒做古早味給小姑吃　人妻回嗆不是人嗎　婆婆母女聯手夾殺

金曲獎／緬懷已故音樂人！　一見方大同哭了…魏如萱獻唱惹鼻酸

潔西卡艾芭演CEO！「HYBE女團」KATSEYE新歌驚見斷指血腥場面　三天破千萬

金曲獎／超市購物「心肌梗塞過世」年僅48歲！他18年後拿獎 94歲母台下淚崩

清大女碩士畢業後「改行當紋繡師」！月入16萬母親卻超反對

梅根2.0進化再出擊！AI大會「魔性霹靂舞」全新登場　導演：動作更利落強烈

金曲獎／方大同遺作奪最佳作曲獎！　「台下哭成一片」畫面全放送

川普家族王朝成形？次子放話「政治路很輕鬆」　2029接班聲浪起

阿信20年前「金六結連長」現身演唱會！　暖心告白：當時就覺得他會紅

《陰陽路》救護車載到鬼！山路飆車燒壞煞車皮　「越南舒淇」神秘現身

金曲／動力火車隔20年奪獎！　尤秋興認「寫2份講稿」：手都在抖

【碉堡剋星】轟炸伊朗核設施影片曝光！ 猛鑽地下「炸出煉獄火光」

生活熱門新聞

南港驚見「火辣內衣騎士」阿伯狂追！驚人真相曝

日本7/5預言倒數　專家示警一地：恐規模9強震「可以開始準備」

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

新竹某百貨影城驚見「午夜四腳獸」　保全以為見到鬼

也被阿家生蠔罵過！　他猜尹到怡應是踩到老闆1雷點

尹到怡說謝謝　阿家生蠔「老闆回1句」一票喊噁

蹲式馬桶要掰了！環境部推「全坐式公廁」：提供酒精、坐墊紙

澎湖生蠔老闆「沒告知錄影」　他一回看笑了

日本7／5大災難？命理師曝留意這3天

獨／撐不到新光復業！台中獨家LV進駐大遠百

青鳥制止遊客西子灣拍照？　理由曝

快訊／12縣市大雨特報　下到晚上

下週先後有颱風生成　最新預測路徑曝光

帶父母出國玩「推薦去哪？」　一票選1國家

更多熱門

相關新聞

「超巨蛋」黃金三角效應發酵　建商搶進中捷橘線推案

「超巨蛋」黃金三角效應發酵　建商搶進中捷橘線推案

隨著台中「超巨蛋」議題熱度不斷，未來捷運橘線O09站距離超巨蛋基地僅約400公尺，並規劃延伸至台中國際機場，形成「超巨蛋、捷運橘線、國際機場」3大核心節點，成為不少開發商下一步佈局重點。

台中捷運藍線動工　盧秀燕：等了20年別再拖

台中捷運藍線動工　盧秀燕：等了20年別再拖

味全龍8月底大巨蛋吸5萬人將加開座位

味全龍8月底大巨蛋吸5萬人將加開座位

板橋購屋族外溢　房仲：土城海山CP值最高「4字頭買大樓」

板橋購屋族外溢　房仲：土城海山CP值最高「4字頭買大樓」

「最賠錢路線」年虧16億　北捷解答了

「最賠錢路線」年虧16億　北捷解答了

關鍵字：

捷運台北市捷運

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

日女一口吃麵影片爆紅　破4千萬次瀏覽

清潔女工性侵客戶！租屋處綑綁逞慾

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

男童請病假！導師竟辱「那隻豬怎麼還沒來」

南港驚見「火辣內衣騎士」阿伯狂追！驚人真相曝

日本7/5預言倒數　專家示警一地：恐規模9強震「可以開始準備」

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

新竹某百貨影城驚見「午夜四腳獸」　保全以為見到鬼

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照

金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！

更多

最夯影音

更多

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面