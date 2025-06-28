轟在野危害國安破壞憲政　卓榮泰：不健康不正常的國會

▲行政院長卓榮泰今（28日）出席「民進黨全代會-更好的民主，更好的台灣」。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨全代會今（28日）登場，行政院長卓榮泰致詞時感嘆，民進黨團51戰隊最大困難是不知道表決什麼，面對的是亂刪預算、破壞憲政、危害國安的國會，更是用虛偽造假質詢官員的國會，這些都是不健康、不正常的國會。

民進黨全國黨代表大會今年以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸，從黨主席賴清德提出的「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、團結前行的承諾，民進黨始終與人民並肩同行，而如今公民發起的大罷免運動，也再一次證明，當代議制度失靈，直接民權會成為導正的力量。願意承擔、勇於傾聽的政黨，才能贏得人民的信任，真正實踐「更好的民主」。

行政院長卓榮泰致詞時提到，現在面對不平凡環境，要跟國人榮耀國家、繼續投入這麼大建設，必須得到國會支持，懇請黨員先進用最熱烈掌聲感謝立法院51戰隊。謝謝黨團成員始終在國會堅守憲政、支持政府、照顧人民。

卓榮泰說，尤其提出4100億特別條例跟未來特別預算，從支持產業、安定就業、照顧民生、國土韌性，都需要繼續支持，但面臨困難的不是每天在議場上的衝突，也不是議事上討論，最大困難是不知道表決什麼，今天面對的是一個亂刪預算、破壞憲政、危害國安的在野黨控制國會，更是用虛偽造假質詢官員的國會，這樣的國會他認為是不健康、不正常的國會。

卓榮泰也感謝黨團全力支持和在場5位縣市首長特別來行政院，對中央地方合作預算支持、預算面臨困難的補救方式提出建議，唯有行政立法、中央地方合作，才能面對所有困難。