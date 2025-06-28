　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟在野危害國安破壞憲政　卓榮泰：不健康不正常的國會

▲▼行政院長卓榮泰今（28日）出席「民進黨全代會-更好的民主，更好的台灣」。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰今（28日）出席「民進黨全代會-更好的民主，更好的台灣」。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨全代會今（28日）登場，行政院長卓榮泰致詞時感嘆，民進黨團51戰隊最大困難是不知道表決什麼，面對的是亂刪預算、破壞憲政、危害國安的國會，更是用虛偽造假質詢官員的國會，這些都是不健康、不正常的國會。

民進黨全國黨代表大會今年以「更好的民主，更好的台灣（Better democracy, better Taiwan）」為主軸，從黨主席賴清德提出的「更大的民主」出發，向社會宣示民進黨持續深化民主、團結前行的承諾，民進黨始終與人民並肩同行，而如今公民發起的大罷免運動，也再一次證明，當代議制度失靈，直接民權會成為導正的力量。願意承擔、勇於傾聽的政黨，才能贏得人民的信任，真正實踐「更好的民主」。

行政院長卓榮泰致詞時提到，現在面對不平凡環境，要跟國人榮耀國家、繼續投入這麼大建設，必須得到國會支持，懇請黨員先進用最熱烈掌聲感謝立法院51戰隊。謝謝黨團成員始終在國會堅守憲政、支持政府、照顧人民。

卓榮泰說，尤其提出4100億特別條例跟未來特別預算，從支持產業、安定就業、照顧民生、國土韌性，都需要繼續支持，但面臨困難的不是每天在議場上的衝突，也不是議事上討論，最大困難是不知道表決什麼，今天面對的是一個亂刪預算、破壞憲政、危害國安的在野黨控制國會，更是用虛偽造假質詢官員的國會，這樣的國會他認為是不健康、不正常的國會。

卓榮泰也感謝黨團全力支持和在場5位縣市首長特別來行政院，對中央地方合作預算支持、預算面臨困難的補救方式提出建議，唯有行政立法、中央地方合作，才能面對所有困難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 3 8562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
邱軍KTV開趴！　燦笑熱唱〈運轉人生〉
驢子下體遭「戴套」　原因竟是女遊客檢舉「外露不雅」
獨／撐不到新光三越復業！台中LV進駐大遠百　佔地200坪暑假
50人搶中壢122萬法拍屋　他加價2.7倍拿下曝「投報率高」
世界先進董座宣布發錢　每人最高3.5萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟在野危害國安破壞憲政　卓榮泰：不健康不正常的國會

直擊／廖先翔嫌中國衝撞沒撞成「很遜欸！」　蕭美琴聽聞反應曝光

小朋友拿賴清德「雜質說」互罵　盧秀燕：大人要做好的示範

林右昌稱「不護台的政客」是雜質　黃國昌酸：是重用共諜的吳釗燮？

賴清德「三親等禁令」綠中常會暫緩　林右昌鬆口：還在討論當中

傅崐萁連出雙重拳反惡罷！　7/1兩場接力花蓮大造勢

林岱樺現身全代會　高呼「未來由市民決定」：有責任領導高雄隊

國軍確定再加薪　馬文君憂：大罷免成功會被柯建銘修回來

轟中國尾隨蕭美琴「藍營沒譴責」　林右昌：不護台的政客就是雜質

稱「撞蕭美琴失敗很遜」惹議　廖先翔澄清：是揶揄中國能力差

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

【車主好暖】小男孩遇到藍寶堅尼興奮合照！竟真的坐上去了❤️

【3病毒夾擊】台中男童高燒39度！同時感染A流、B流、新冠

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

【車裡有蛇？】他居然徒手抓出來！網友全跪了????????‍

【分心看戲GG】見國道車禍疑分心看戲　下秒追撞看熱鬧變主角

轟在野危害國安破壞憲政　卓榮泰：不健康不正常的國會

直擊／廖先翔嫌中國衝撞沒撞成「很遜欸！」　蕭美琴聽聞反應曝光

小朋友拿賴清德「雜質說」互罵　盧秀燕：大人要做好的示範

林右昌稱「不護台的政客」是雜質　黃國昌酸：是重用共諜的吳釗燮？

賴清德「三親等禁令」綠中常會暫緩　林右昌鬆口：還在討論當中

傅崐萁連出雙重拳反惡罷！　7/1兩場接力花蓮大造勢

林岱樺現身全代會　高呼「未來由市民決定」：有責任領導高雄隊

國軍確定再加薪　馬文君憂：大罷免成功會被柯建銘修回來

轟中國尾隨蕭美琴「藍營沒譴責」　林右昌：不護台的政客就是雜質

稱「撞蕭美琴失敗很遜」惹議　廖先翔澄清：是揶揄中國能力差

藍正龍同框「眼鏡妹小助理」！網驚認是日本國民女神…拍過台灣偶像劇

自燃召回後　陸行動電源大廠「業務停擺」

酒店女圍巾勒頸12秒！男友昏迷醒來喊「沒受傷」　隔天不治

酒駕撞死人上個月才交保！　〈運轉人生〉邱軍KTV燦笑熱唱…網怒了

「控球之神」保羅決心返洛杉磯打球　名記：來湖人能讓詹皇開心

水利署會同地方抽檢防洪設施　強化汛期抽水整備應變力

新台幣驚天暴衝「28 字頭」！　外媒曝重創台灣2產業

貨車剛起步被休旅車撞翻！衝路邊狂刷整排機車　超衰畫面曝光

熱爆全球！2025恐成最熱前5年之一　5月成史上第二熱

6款輕奢通勤包推薦！能裝筆電還裝下時髦　通通2萬內收

【雲霧來襲】板橋瞬間被罩住！縮時影片超震撼

政治熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

確定不覆議了！　總統今公告軍人加薪調整案明年實施

女遊客拍五月天隧道！鶄男「逼刪照又公審」翻車

謝震武挺賴清德雜質說！批藍白概念置換

獨／「踴躍投票」也不行？　新北罷免說明要點遭中選會禁字

賴清德三親等禁令「黨內反彈大」　民進黨今全代會擬暫緩提案

國中生互罵雜質　縣議員收家長求助

轟「台灣最可怕風景是青鳥」　她挺五月天粉絲批：滿街綠衛兵

網留言「有難處按愛心」！陳水扁真按了　

蔡英文身體不適　明不出席民進黨全代會

蕭美琴出訪遭中國跟監策畫衝撞　藍委笑很遜：連簡單碰撞都做不成

快訊／法庭直播三讀！　涉公益、社會重大矚目案「1條件下」須直播

13.6%民主！綠營僅3縣市辦初選　游盈隆嘆：賴清德未記取教訓

廖先翔嫌中國沒撞成蕭美琴「很遜欸！」　綠委齊批不配當立委

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃暐瀚分析最新罷免民調！　「若明天投票大罷免將會大失敗」

日女一口吃麵影片爆紅　破4千萬次瀏覽

運動員「露巨鵰」爆紅！　SWAG開價1600萬挖角

正妹初體驗按摩　被師傅侵犯！胸罩發現DNA

地震預言「日本團旅大減」受惠這2國

阿家生蠔老闆怒了！不辦營業登記

「阿家生蠔」老闆娘道歉還原現況！　1原因讓老闆情緒失控

男童請病假！導師竟辱「那隻豬怎麼還沒來」

50白衣人深夜詭異「列隊行走」！邪門畫面嚇壞

劉玳妍不認外遇網紅！　老公怒PO不倫親吻照

年邁夫妻扛米供佛　遭嗆：一袋米也想許願

陳美鳳出國脫了！　「濕身解放比基尼」

新竹某百貨影城驚見「午夜四腳獸」　保全以為見到鬼

快訊／廟東夜市凌晨大火　整棟陷火海

也被阿家生蠔罵過！　他猜尹到怡應是踩到老闆1雷點

更多

最夯影音

更多

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面