八仙塵爆10年！　倖存者穿上制服出現英雄形象

▲阮俊茗現職為急救員，在救護車公司擔任駕駛，目前正在準備護理師執照考試。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

八仙塵燃事件10年了。當時的傷者簡苑玲說：「10年，可以談談傷痛之外，其他的事了。」

疤痕是痛的痕跡，是印記，是身上難以抹滅的劫難記憶。但有些時候，也能成為療癒其他受傷者的良藥。塵燃當下才17歲的阮俊茗，10年後從餐旅轉讀護理，期盼以自己的身分安慰後來者。當時24歲的簡苑玲，則持續在心理諮商場域深耕，大方談燒燙傷者的性重建，以過來人身分協助其他傷者開口談，這個從來不該難以啟齒的話題。

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他們的疤，都在10年後成為他們獲得傷者信任的加分項，從被幫助的人，成為助人者。

阮俊茗其實不常想起10年前的遭遇，「前期我很不喜歡談八仙，因為大家都只是想吃瓜（聽八卦），他們就是要從你身上挖一些內幕，有沒有賠錢啊？賠多少錢啊。很煩。」

為什麼現在願意聊了？最大的原因，可能是因為此刻他的身分已截然不同。

餐飲路斷 轉考急救員

八仙塵燃事件發生時，阮俊茗17歲，就讀高職餐飲科，放完假就要去考調酒檢定，未來也許會成為調酒師、廚師。一次意外，人生自此不同。站在舞台前第一排的他，全身92％的皮膚燒燙傷，一個多小時後上救護車，到院時多重器官衰竭，「裝了葉克膜洗了腎。我急性時比較嚴重。」

阮俊茗用平淡到像在說別人故事的語氣，重述10年前的那些日子，「恢復之後要做的第一件事情，是重新學習走路跟拿筷子，這些很基本的事。」時值暑假，他在榮總燒燙傷加護病房，活下來後，成為高三生，「斷斷續續在家裡自學，聽老師給的錄音，如果真的沒辦法到校考試，老師就帶著考卷到家裡給我寫，把課業完成。」

一件必須馬上確認的事情是，會從此怕火嗎？「還可以玩打火機，那沒事。住院時，心理師就說我神經挺大條的，沒有創傷後症候群。但是我知道，我不可能在高溫的廚房環境工作了。」

▲阮俊茗在塵燃事件後受到急診、燒燙傷病房的醫護照顧，圖為事件後3個月在榮總留影。

學了3年的專業，還沒開始就已職涯路斷。他大學改讀旅館管理系，有課上課，沒課復健。大三時，當時一起去八仙玩的朋友媽媽問他，要不要考急救員？「朋友的媽媽就是在救護車公司工作。我想我都已經二十幾歲了，之後到底要幹嘛？真的叫我去飯店嗎？也不大可能，去飯店勢必要接觸到很多人，我（受傷後）的外表不適合站櫃台。房務嘛，我鋪好一張床別人可能鋪好3張了。加上那時復健得差不多了，就有點無所事事，除了上課，回家基本上也不知道要幹嘛，除了看書就打電動…」

他聽取建議，真的去接受急救員的課程訓練，拿到證照，開始在家附近的救護車公司半工半讀，成為一名救護車駕駛員，從被救的人，變成救人的人。但他的燒傷，讓關節有永久性損傷，難道不會造成救護上的困難？他說：「是可以克服的。我手無法打直，只能花更多的力氣做CPR，但還是能壓到需要的速度和深度。或者像我的腳上有疤，無法久跪，但如果處理病人就是需要跪怎麼辦？照跪啊。最多就是處理完病人，再回來處理自己的膝蓋嘛。」

投身護理 接住後來者

工作帶來的成就感，逐漸高過大學課程能允諾的未來。大學畢業後，他為自己規劃了二條路，一是繼續接受更多培訓，成為高級急救員，二是報考護理系，考護理師執照，「考量後覺得護理師更有前景。」我以為我聽錯，問他：你知道護理師的勞動條件很差嗎？

阮俊茗說：「我是燒傷病人，我一定最懂燒傷病人心裡在想什麼，那我為什麼不回去燒傷病房服務，盡一點自己能做的事情。大家都知道我的志向就二個，一個燒燙傷病房，一個急診，因為急救員的工作很常和急診接觸。」恰巧都是10年前，他受到最多幫助的科別。

原來那才是報考護理系真正的目的。大學畢業，他考取長庚大學護理系從頭念起。印象深刻的是，無論成人護理、小兒護理、急重症護理課程，都有燒燙傷章節，「老師一定會講到八仙。然後就對我說，如果覺得不舒服的話可以講，因為會帶到傷口或現場的照片。我就說我沒差。」

▲阮俊茗雙手都有明顯的燒燙傷疤，疤痕造成攣縮，加深救護工作的難度，但他都一一克服了。

也不是真的沒差。他坦言，偶爾還是會夢見八仙那夜，「以前夢見，一定就是害怕、擔心。但現在夢到就是，喔，好久沒夢到，怎麼這麼突然？是不是太累了？」就讀護理系期間，他白天上課，晚上上班，「晚上8點值勤到早上8點，有時又要去學校上8個小時的課，一天20小時就這麼過去了。疫情期間我也經歷過，24小時等疾管署的電話，因為我們在桃園，只要航班一下來，他們就會預報，每個航班上面大概多少病人，幾點要到機場集合，把他們送去哪個單位。我還遇過病人媽媽對病人說，不要跟司機講話，一定是流氓，被砍，才會有那麼多疤…」

最有趣的是，實習一年，他在長庚遇見以前照顧過他的醫護人員，「他們知道我在開救護車，但不知道我去念了護理系，問我：『你怎麼在這裡？』」那時在燒燙傷病房，剛好有一個燒燙傷面積很大的病患，誰的話都不聽。護理長找到阮俊茗，對他說：「對於病人來說，我們這些沒有被燒傷過的人，講的都是廢話。他們會覺得我們根本不理解他正在經歷的痛，到底是什麼樣的痛。但如果換成你，就不一樣，因為你也是這樣走過來的。」

採訪他的這天，他已畢業，正在等待7月底的護理師執照考試，同時在救護車公司工作。他帶我們回公司拍照，穿上制服，忽然就出現英雄形象，像他說的：「開救護車的時候，會有一種要去救人的使命感，有時候還會不小心開太快。」



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