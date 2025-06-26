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中部智慧製造新核心納無人機　經濟部修併購法助企業打國際盃

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

經濟部今（26日）在行政院會報告「中部精密智慧新核心推動方案」，以台積電為核心帶動先進製程、先進封裝聚落；以美光為核心發展高階記憶體產業鏈；以漢翔為中心打造無人機非紅供應鏈。另外，為協助產業打國際盃，經濟部未來也將加速修正《企業併購法》，輔導產業成立控股公司，再祭稅捐優惠抵減做為誘因。

行政院長卓榮泰表示，「中部精密智慧新核心推動方案」是為落實賴清德總統「均衡台灣」治國理念，從國家整體觀點，推動產業發展與公共建設均衡布局，融入區域治理思維。

卓榮泰指出，政府規劃透過「核心產業雙軸大轉型」、「現有核心再造新核心」及「運用法人驅動產業創新」三大策略，以不同層次的策略，除進一步提升精密機械、半導體、光通訊等產業優勢，也將完善產業發展所需的生活機能，讓國內外人才匯聚，塑造中彰雲投成為全球領先的精密智慧新重鎮。

針對後續計劃經費的編列，經濟部產發署長邱求慧說，行政院認為產值跟經費問題，等到計劃方案核定後，行政院才會討論有關經費投入與編列的具體目標。

至於無人機產業園區的定位，邱求慧說，「亞創中心」做為產學研的無人機發展定位沒有改變，因為中部地區是精密製造與金屬製品的重要產業聚落，這是互相不違背的，只是希望鼓勵更多產業、中部地區優勢加工產業，也可以切入在無人機的供應鏈，再配合嘉義的亞創中心，共同打造完整、互相支援的非紅無人機供應鏈。

針對以漢翔為中心打造無人機非紅供應鏈，經濟部次長何晉滄補充，中彰投地區是精密機械重鎮，漢翔已經是航太產業的龍頭，政府也籌組了一個卓越無人機的聯盟，由漢翔帶頭把台灣北中南無人機廠商凝聚起來。

何晉滄說，嘉義的無人機聚落，其實嘉義地區也有像大埔美工業區也是很重要的精密產業聚落。其實台灣北中南有許多聚落，他們的角色有些是互補的，或是像中部地區有些精密產業也會到南部地區設據點，「這兩個部分不衝突，可以把中部跟南部產業園區的研發製造能量可以聚合在一起」。

而為協助產業打國際盃，經濟部次長何晉滄說，未來將加速修正《企業併購法》，輔導產業成立控股公司，再祭稅捐優惠抵減做為誘因。

何晉滄談到，國發會主委劉鏡清一直很希望產業成立控股公司，等到《企業併購法》修法後，有很多稅捐優惠抵減，劉主委也跟中部地區的相關產業工會座談，業界也認為這個痛點、租稅的部分，如果要成立控股公司的話，稅捐的部分要先解決，政府會從這角度先來幫助企業，提升成立控股公司的誘因。

媒體追問，《企業併購法》的進度？何晉滄說，目前經濟部已經把條文送到行政院，應該會再召開跨部會會議，會加速進行。

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