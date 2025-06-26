　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首爾地鐵縱火驚悚影像曝光！ 　「孕婦跌倒」被冷血無視

▲▼首爾地鐵被縱火。（圖／翻攝X／@aranata07）

▲首爾地鐵縱火事件監視器畫面曝光。（圖／翻攝X／@aranata07）

記者葉國吏／綜合報導　

南韓首爾5號線地鐵上月31日驚傳縱火事件，67歲元姓男子在車廂內潑灑汽油後點燃，導致6人受傷、129人現場接受急救。南韓檢方近日公布車內監視器畫面，並以殺人未遂等罪名正式起訴嫌犯。

依據《韓聯社》報導，事發當日上午8時42分，列車行經汝矣渡口至麻浦站時，元男突然在車廂地板上潑灑汽油並點火，火焰迅速蔓延，乘客紛紛驚慌逃命，部分人因跌倒受傷。整起事件造成一節車廂部分燒毀，財損估計超過3億韓元（約新台幣647萬元）。包括元男在內，共有23人因吸入濃煙送醫，另有129人在現場接受緊急處置。

▲ 乘客下車從隧道避難。（圖／翻攝自X）

檢方公布的監視器畫面顯示，元男行動冷血無情，即使有孕婦因滑倒受困，他仍堅持點火，導致火勢伴隨黑煙迅速擴散至整節車廂。當局指出，此舉已構成類恐怖攻擊的殺傷行為，若當時疏散稍有延誤，後果恐更加嚴重。

調查結果顯示，元男因不滿離婚訴訟判決，企圖藉攻擊公共交通工具吸引社會關注。他在案發前10天購買汽油，並於前一天搭乘多條地鐵尋找作案地點。此外，他提前變賣資產並轉移存款給親屬，顯示犯案計畫周密。檢方表示，將代表481名乘客中已掌握身分的160人，依殺人未遂罪名追訴元嫌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
592 2 3863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡
「日本7／5大災難」預言恐慌　唐綺陽發文：世界正發生令人恐慌
賀瓏桃花劫被切割另有內幕！　「歧視風波」陷2窘境
短褲太鬆！田徑好手比賽大走光「黑龍亂舞」　愛爾達緊急回應
CIA掌握可信證據：伊朗核設施被嚴重摧毀
首爾爆發大量「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰
國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳　網封稱號：樂天女孩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美媒：川普考慮「夏季結束前」提前任命下屆Fed主席

G7外長會談聚焦亞洲！　盧比歐強調「台海和平穩定」重要性

才逃離戰火！嗑藥男機場「狠摔1歲半伊朗童」　頭砸地重傷命危

CIA掌握可信證據：伊朗核設施被嚴重摧毀

首爾地鐵縱火驚悚影像曝光！ 　「孕婦跌倒」被冷血無視

伊朗準備與美國重回談判桌！　堅持和平使用核能權利

美國轟炸核設施後　伊朗國防部長赴中國展開2天行程

殼牌考慮買下英國石油　雙方積極協商中

川普堅稱已摧毀伊朗核設施：預計下周與伊朗展開會談

川普喊話普丁終止俄烏戰爭　考慮售烏愛國者飛彈

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

【協議剛簽就開轟】川普氣炸！怒批以伊「他X的不知道在幹嘛」

【是個狠人】淡定女娃看診不哭不鬧！吃藥沒在怕秒shot掉

【越南騎鴕鳥！】朋友上演壓車秀　摔飛後笑聲各種此起彼落XD

【腳底裝彈簧？】黑狗想出門散步　狂搖尾彈跳超可愛XD

凱蒂·佩芮打飛粉絲禮物　怒吼：No LABUBU！

美媒：川普考慮「夏季結束前」提前任命下屆Fed主席

G7外長會談聚焦亞洲！　盧比歐強調「台海和平穩定」重要性

才逃離戰火！嗑藥男機場「狠摔1歲半伊朗童」　頭砸地重傷命危

CIA掌握可信證據：伊朗核設施被嚴重摧毀

首爾地鐵縱火驚悚影像曝光！ 　「孕婦跌倒」被冷血無視

伊朗準備與美國重回談判桌！　堅持和平使用核能權利

美國轟炸核設施後　伊朗國防部長赴中國展開2天行程

殼牌考慮買下英國石油　雙方積極協商中

川普堅稱已摧毀伊朗核設施：預計下周與伊朗展開會談

川普喊話普丁終止俄烏戰爭　考慮售烏愛國者飛彈

快訊／苗縣府辦公大樓凌晨驚傳墜樓　接任科長不到3個月身亡

Albee喊告「不需浪費生命跟有女友的玩」！提4點反擊：嚴重影響聲譽

美媒：川普考慮「夏季結束前」提前任命下屆Fed主席

黃仁勳震怒！　「最愛的AI小機器」難產

G7外長會談聚焦亞洲！　盧比歐強調「台海和平穩定」重要性

李國毅出任傳藝金曲獎宣傳大使　拜師學藝挑戰京劇演出

逛賣場都會手滑　2招讓你有效控制預算

天使橫掃紅襪 菊池雄星7局飆12K奪本季第3勝

才逃離戰火！嗑藥男機場「狠摔1歲半伊朗童」　頭砸地重傷命危

10月電價將漲5％「若無1000億撥補」　經濟部：台電快破產

【放馬過來！】柴柴玩飛碟球伸手試探　下秒球彈起嚇到又愛又恨XD

國際熱門新聞

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

伊朗首度承認：核設施遭美以空襲「受到重創」

北約承諾：願提高軍費至GDP 5%

泰國推大麻重新列毒　僅限醫療用途

輝達勁揚4％「超越微軟」成全球市值最大公司！　美股漲跌互見

2025全球最和平國家出爐！亞太2國上榜

貨輪失火沉沒了　3000輛車葬身大海

美以轟炸後濃縮鈾去向成謎！IAEA急盼重返檢查

納坦雅胡、澤淪斯基為啥打個沒完？

川普喊話普丁終止俄烏戰爭　考慮售烏愛國者飛彈

輝達漲4.33％收154.31美元創新高　重返全球市值龍頭

12歲女孩遭3男綁架「輪流性侵」

首爾地鐵縱火驚悚影像曝光！ 　「孕婦跌倒」被無視

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機包圍

首爾爆發「愛情蟲」集體活春宮！　遊客居民都崩潰

AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死

因賀瓏炎上PTT感嘆！評Albee外型「PR99以上」

《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應

網爆小米前總監「包養200正妹」　陪3天給410萬元

短褲太鬆！田徑好手比賽大走光　愛爾達回應了

網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉

一瞬間變天！1圖看懂冷心低壓2天襲台影響

國道翻車！光腳妹「燦笑爬出」柏油路上跳

加油爽中1000萬「消費地點曝光」！期限只到7月7日

口腔出現「2症狀」　恐是免疫系統警訊

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點

大媽一句「我要去煮飯了」　意外擋下687萬詐騙

更多

最夯影音

更多

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

【突發瞬間】屏東怪手墜河堤翻覆　駕駛遭壓住身亡

【老大妳回來啦！】女子回家被歐告大軍迎接❤

【國小生被撞飛】闖紅燈騎士害13歲學生校門口空中翻滾重摔！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面