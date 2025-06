首爾地鐵縱火驚悚影像曝光！ 　「孕婦跌倒」被冷血無視

▲首爾地鐵縱火事件監視器畫面曝光。(圖/翻攝X/@aranata07)

記者葉國吏/綜合報導

南韓首爾5號線地鐵上月31日驚傳縱火事件,67歲元姓男子在車廂內潑灑汽油後點燃,導致6人受傷、129人現場接受急救。南韓檢方近日公布車內監視器畫面,並以殺人未遂等罪名正式起訴嫌犯。

依據《韓聯社》報導,事發當日上午8時42分,列車行經汝矣渡口至麻浦站時,元男突然在車廂地板上潑灑汽油並點火,火焰迅速蔓延,乘客紛紛驚慌逃命,部分人因跌倒受傷。整起事件造成一節車廂部分燒毀,財損估計超過3億韓元(約新台幣647萬元)。包括元男在內,共有23人因吸入濃煙送醫,另有129人在現場接受緊急處置。

▲ 乘客下車從隧道避難。(圖/翻攝自X)

檢方公布的監視器畫面顯示,元男行動冷血無情,即使有孕婦因滑倒受困,他仍堅持點火,導致火勢伴隨黑煙迅速擴散至整節車廂。當局指出,此舉已構成類恐怖攻擊的殺傷行為,若當時疏散稍有延誤,後果恐更加嚴重。

調查結果顯示,元男因不滿離婚訴訟判決,企圖藉攻擊公共交通工具吸引社會關注。他在案發前10天購買汽油,並於前一天搭乘多條地鐵尋找作案地點。此外,他提前變賣資產並轉移存款給親屬,顯示犯案計畫周密。檢方表示,將代表481名乘客中已掌握身分的160人,依殺人未遂罪名追訴元嫌。

CCTV footage of Seoul subway arson released, suspect indicted for attempted murder of 160 passengers



cr. ALLKPOP, MBCNEWS pic.twitter.com/Zgm2Q3ta3B