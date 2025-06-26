首爾地鐵縱火驚悚影像曝光！ 　「孕婦跌倒」被冷血無視

▲首爾地鐵縱火事件監視器畫面曝光。（圖／翻攝X／@aranata07）

記者葉國吏／綜合報導

南韓首爾5號線地鐵上月31日驚傳縱火事件，67歲元姓男子在車廂內潑灑汽油後點燃，導致6人受傷、129人現場接受急救。南韓檢方近日公布車內監視器畫面，並以殺人未遂等罪名正式起訴嫌犯。

依據《韓聯社》報導，事發當日上午8時42分，列車行經汝矣渡口至麻浦站時，元男突然在車廂地板上潑灑汽油並點火，火焰迅速蔓延，乘客紛紛驚慌逃命，部分人因跌倒受傷。整起事件造成一節車廂部分燒毀，財損估計超過3億韓元（約新台幣647萬元）。包括元男在內，共有23人因吸入濃煙送醫，另有129人在現場接受緊急處置。

▲ 乘客下車從隧道避難。（圖／翻攝自X）

檢方公布的監視器畫面顯示，元男行動冷血無情，即使有孕婦因滑倒受困，他仍堅持點火，導致火勢伴隨黑煙迅速擴散至整節車廂。當局指出，此舉已構成類恐怖攻擊的殺傷行為，若當時疏散稍有延誤，後果恐更加嚴重。

調查結果顯示，元男因不滿離婚訴訟判決，企圖藉攻擊公共交通工具吸引社會關注。他在案發前10天購買汽油，並於前一天搭乘多條地鐵尋找作案地點。此外，他提前變賣資產並轉移存款給親屬，顯示犯案計畫周密。檢方表示，將代表481名乘客中已掌握身分的160人，依殺人未遂罪名追訴元嫌。