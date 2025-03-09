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王大陸爆案外案！找「小阿俊」幫女友討債　疑勾結監所人員洩個資

▲▼王大陸教唆毆打司機案，四海幫堂主「小阿俊」傷害罪移送。（圖／記者陸運陞攝）

▲王大陸教唆毆打司機案，四海幫堂主「小阿俊」遭羈押禁見。（圖／記者陸運陞攝）

記者陳以昇、劉人豪／台北報導

藝人王大陸涉嫌教唆富二代游翔閔，找四海幫「海英堂」堂主，綽號小阿俊的陳子俊幫忙打Uber運將，陳男6日落網後遭羈押禁見。而檢警也查出案外案，王大陸不滿女友「沐軒」遭詐400萬元，委託陳男向正在監獄服刑的潘男，陳男透過監獄傳遞的紙條掌握潘男家屬個資，檢方因此懷疑有監所人員與幫派掛勾。

藝人王大陸與Uber司機連男發生糾紛，向富二代友人游翔閔抱怨，游男找上四海幫「海英堂」堂主，綽號小阿俊的陳子俊幫忙出氣。陳男取得連姓司機行蹤後，指派3人前往跟監，其中1人則藉故與司機發生糾紛，讓雙方發生互毆，另2人則在一旁監看、拍影片回報，事後3人則拿到3萬6千元紅包作為報酬。

據了解，涉案的富二代游男與陳男為兒時玩伴，長大後還一起從事汽車買賣行業，還與柯震東一起出遊。去年4月，王大陸與連姓司機發生糾紛後，氣得向游男抱怨，游男就找上陳男幫忙出氣。陳男透過管道，得知連姓司機訊息後，便指使24歲的彭男、林男、李男前往埋伏跟蹤。

▲▼游翔閔。（圖／翻攝游翔閔IG）

▲游翔閔。（圖／翻攝游翔閔IG）

彭男、林男、李男3人鎖定連姓司機後，便一路尾隨至新北中和地區，但因遭警覺性強的連男發現，3人一度遭到警方盤查，然經查無不法，雙方先後離開警局。不料，雙方又在華中橋頭遇上，3人便假借發生行車糾紛，由林男下車與連姓司機互毆，彭男則在車上拍攝影片回報給小阿俊，事後3人從小阿俊處拿到3萬6千元的紅包。

新北市永和警方鎖定彭男等3人，5日將3人拘捕到案，訊後5萬元交保；陳男6日晚間主動投案，當場遭到警方逮捕，法官裁准羈押禁見。

據《聯合報》報導，王大陸因Uber司機事件跟陳男結識，找他幫忙處理女友「沐軒」遭詐400萬元一事，陳男找到在監獄服刑的潘男，潘男將家屬個資寫在紙條，疑由獄方人員拍照傳給陳男，檢方懷疑監獄管理員勾洩個資給陳男，與黑幫有所掛勾。

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