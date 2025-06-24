嘉義市旅宿新悦花園五連霸！　安娜與國王首登場奪雙獎

▲▼ 嘉義市旅宿飯店奧斯卡，新悦花園五連霸 安娜與國王首登場奪雙獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由知名旅遊平台易遊網舉辦，被譽為飯店界奧斯卡的「2025第七屆台灣最美飯店大賞」票選結果出爐，嘉義市兩家特色旅宿表現出色！新悦花園酒店自2020年起連續五年獲獎，今年再度榮獲「最美親子享樂獎」與「最美房間獎」雙料大獎，展現穩健實力；首次參賽的安娜與國王酒店則以黑馬之姿，一舉拿下「最美風格設計獎」與「最美房間獎」，為嘉義旅宿再添亮點。市長黃敏惠今（24）日於市務會議中親自表揚獲獎業者，感謝他們以行動為嘉義觀光注入嶄新能量。

黃敏惠表示，嘉義市擁有豐富人文底蘊、美食風情與自然景觀，隨著旅宿設施與服務品質持續提升，也讓旅客有更多元、友善與深度的住宿選擇。此次兩家飯店在風格設計、空間體驗、親子友善與永續經營等面向皆表現優異，是嘉義市旅宿多元魅力的最佳代表。

新悦花園酒店以「親子友善」與「永續旅遊」為核心精神，深受家庭旅客喜愛。飯店規劃「熊家族主題房」，以粉嫩色系打造溫馨遊戲空間，設置溜滑梯床與繽紛球池，讓孩子盡情探索、安心玩樂。同時長期推動綠色旅宿，取得GTS綠色旅行標章二星、金級環保標章、國家企業環保獎銅獎等多項肯定，今年更榮獲首屆「台灣觀光永續獎」銀獎，展現落實永續理念的具體行動。此次再度獲得「最美親子享樂獎」與「最美房間獎」，成績亮眼。

新悦花園酒店執行董事劉映雪表示，感謝市府積極推廣嘉義市觀光，也感謝民眾支持才能榮獲最美飯店與永續獎項。新悦花園酒店將持續提升服務，推動永續發展，讓更多旅客看見嘉義的美好與人文風采。

▲新悦花園酒店執行董事劉映雪（圖右）出席接受市府頒獎 。（圖／嘉義市政府提供）

安娜與國王酒店首度參賽即脫穎而出，座落於嘉義市歷史悠久的東市場旁，以濃厚東南亞異國風情與鮮明建築色彩吸引目光。外觀以孔雀藍為主色，搭配浪漫優雅的室內設計，營造出陽光、人情味與度假氛圍兼具的空間體驗。國王套房融合熱帶元素與手工銅雕浴缸，展現沉浸式風格巧思，成功奪下「最美風格設計獎」與「最美房間獎」雙料肯定，成為本屆評選中的一大驚喜。

安娜與國王酒店營運長張凱程表示，非常感謝市府及民眾支持，讓安娜與國王酒店首次參賽即榮獲最美風格設計冠軍，展現異國風融合嘉義特色，為旅宿注入新活力，讓更多人看見嘉義的多元魅力。

▲▼ 嘉義市旅宿安娜與國王首登場奪雙獎，營運長張凱程（圖右）代表受獎 。（圖／嘉義市政府提供）

本屆「台灣最美飯店大賞」活動由易遊網舉辦，共設有五大類別，包括「最美親子享樂獎」、「最美房間獎」、「最美風格設計獎」、「最美都會氛圍獎」與「最美慢活渡假獎」，共有全台216家飯店參與。票選歷時12天，結合網路票選與25位媒體及旅遊達人組成的「達人讚聲團」專業評選，累計超過30萬票，最終選出30家獲獎飯店。嘉義市兩家飯店各自拿下兩項大獎，充分展現旅宿品質與設計實力兼備。