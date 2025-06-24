「學霸拳擊手」醉吐小黃！嫌3000元清潔費太貴酸運將：很缺錢齁

▲台韓混血李姓拳擊手遭爆，醉吐在計程車上後，不僅不願支付清潔費想趁機落跑，甚至對運將酸言酸語。（圖／三立新聞網提供）

圖文／CTWANT

一名李姓男子近日搭乘計程車，因不勝酒力在車上吐了，怎料司機向他收取3000元的清潔費時，李男佯稱要去超商領錢，接著竟伺機逃跑，2人在大街上展開追逐戲碼，如今男子的身分也被起底，原來他竟是一名台韓混血的拳擊新星，事後他甚至酸嗆運將「我看你應該很缺錢！」行徑相當失控。

一名計程車司機向《三立新聞網》投訴，他21日深夜在信義區載著渾身酒氣的李姓男乘客，準備送對方回新北市三峽的北大特區，途中因李男不斷傳出乾嘔聲，他還特地遞上塑膠袋，提醒乘客務必吐在袋子裡，怎料快到目的地時，他轉頭一看，卻發現李男爆吐在車上，整個後座腳踏墊上都是噁心的嘔吐物。

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當下計程車司機向李男討要3000元的清潔費，李男則表示身上沒那麼多現金，要去超商領錢，怎料李男下車後竟沒往超商的方向走，疑似是想趁機落跑，司機見狀趕緊追了上去，雙方爆發激烈紛爭，還一度驚動警方到場調解。

司機控訴，李男不僅不聽勸嘔吐在車上，甚至嘲諷「我看你應該很缺錢」、「這個年紀還在跑黃牌加油」、「有家庭了不容易，好好加油」，語氣中絲毫沒有一點歉意，態度令人氣憤。

如今李男的身分曝光，原來他竟是清大學霸、台韓混血的拳擊新星。針對指控，李男澄清，當時司機從後方追上來時，他以為是要攻擊他，所以他才害怕跑走，至於遭控出言不遜，他則強調絕無冷嘲熱諷，應是司機誤解他的意思了。

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