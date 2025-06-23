威力彩15.5億「怎麼花才專業」PTT炸鍋！他曝超旺方位：易中大獎

▲威力彩頭獎飆破15億。（示意圖／ETtoday新聞雲）



網搜小組／劉維榛報導

今（23日）威力彩頭獎衝到15.5億，而有網友開始幻想，如果真的成億萬富翁，該怎麼花才專業呢？他也舉例，買100個避難包、台北大安區置產或是捐贈，好奇大家會怎麼做？文章引發網友笑酸，「還沒中就想要怎麼花的，永遠都不會中」、「直接移民了啊，還在鬼島幹嘛」。

一名網友在PTT表示，經過自家巷口彩券行才知道這威力彩頭獎破15億，於是他開始幻想變成頭獎幸運兒的話，該怎麼花這麼鉅額才專業呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO隨即列出3個選項，分別為買100個避難包、台北大安區買房、送鄉民2億元，好奇大家會如何運用這筆錢呢？

底下網友吵翻，更直呼絕不會在台置產，先趕快移民再說，「我會拿一半給爸媽、捐1/4、剩下買房」、「先買一戶陶朱隱園」、「去澳洲用投資移民啊」、「買一張川普金卡」、「直接移民了啊，還在鬼島幹嘛」、「聽說還沒中就想要怎麼花的，永遠都不會中」、「移民啊，智X才會有錢繼續待台灣」；還有網友回文稱，中獎的話，要過著每天吃麥當勞大餐、喝爆手搖飲，以及爽吹冷氣的無憂生活。

目前威力彩已連續33期槓龜，今晚間頭獎上看15.5億元。而命理專家楊登嵙老師分享，生肖屬「虎、兔、羊、豬」財運最旺；此外，幸運色包括白色、藍色、黑色等。

楊登嵙還指出，這期「幸運彩券行」方位坐向正南方、東南方財運旺，較易開出大獎。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。