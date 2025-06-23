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匿蹤+誘餌奇襲伊朗！　美軍「木馬屠城」欺敵戰術曝光

▲▼美「午夜重錘行動」襲伊朗，圖為美國空軍B-2轟炸機「幽靈」。（圖／路透）

▲美軍「午夜重錘行動」，利用B-2轟炸機「幽靈」奇襲伊朗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》報導，美國利用B-2匿蹤轟炸機、誘餌與欺敵戰術，在未招致反擊的情況下，成功奇襲伊朗3座核設施，甚至被一名前軍官形容，宛如「特洛伊木馬屠城記」。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan “Razin” Caine）透露，空襲行動在伊朗時間22日凌晨0時30分開始，一艘美國潛艦對伊斯法罕（Isfahan）核設施發射逾24枚戰斧巡弋飛彈（Tomahawk），B-2轟炸機隊也在此時進入伊朗領空，並於凌晨2時10分至35分之間擊中目標。

不久後，戰斧飛彈抵達伊斯法罕，時間點經過精密計算，確保B-2轟炸機能夠將對手打個措手不及。最終，B-2轟炸機與隨行的戰機及加油機，在沒有遭受任何攻擊的情況下，進出伊朗領空。

▲▼美軍B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲B-2是一款匿蹤戰略轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

華府智庫「米切爾航太研究所」（Mitchell Institute for Aerospace Studies）所長波奇（Doug Birkey）指出，B-2轟炸機使用了一種「隱形─暴露」的戰術，也就是讓一些飛機有時會被偵測到，其他飛機保持匿蹤狀態。

美軍前中央司令部司令沃特爾（Joseph Votel）則提到，B-2轟炸機從密蘇里州起飛，增加了保密性，「透過直接從美國部署，聯合部隊盡其所能減少被偵測到的可能性，這一點非常聰明。」

▲▼伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

▲伊朗福爾多核設施遭投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見巨型坑洞。（圖／路透）

而在美國展開行動之前，曾有消息指出B-2轟炸機飛往關島。前美國歐洲盟軍最高司令史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）表示，「這是一次精心策畫的任務，利用了大量的操作欺騙，尤其是向關島派遣一組B-2轟炸機作為誘餌。媒體關注關島行動，而我懷疑，這讓伊朗人以為他們還有好幾天的時間。」

凱恩也坦言，飛往太平洋的B-2轟炸機只是「誘餌」，旨在確保真正的「奇襲戰術」順利進行，只有華府與美國中央司令部的「極少數策畫者與關鍵領袖」知情。此外，以色列過去一周半利用F-35戰機進行的情蒐準備工作，也發揮重大作用，「F-35是不可思議的資訊海綿」，吸收了大量的伊朗防空情報。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普預告2周內做出決定，卻在3天後發動攻勢。（圖／路透）

美國中央司令部前戰略與計畫副主任基米特（Mark Kimmitt）認為，派遣B-2轟炸機前往關島是一個「漂亮的假動作」，但最關鍵戰術卻是「川普制定了2周談判時間表，然後在3天後攻擊伊朗。這是典型的特洛伊木馬。」

一些知情人士透露，川普似乎確信，以色列削弱伊朗防空能力以後，美軍出擊的風險大幅降低，雖然一直沒有下達最終命令，但早已決定攻擊伊朗。

美國並未通知大部分盟友，就連最親密的英國，也是在行動前幾小時才接獲通知。不過根據以色列政府說法，華府確實與該國進行協調。一名消息人士透露，以色列安全內閣也在即時監控美國襲擊。

除此之外，以色列6月13日攻擊伊朗之前，也與美國進行了協同欺騙行動。有消息洩漏給以媒指出，納坦雅胡和川普針對伊朗問題進行了一次激烈的通話，因為川普敦促使用外交解決方案。但知情人士表示，這是為了欺騙德黑蘭釋出的假消息。

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