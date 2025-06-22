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社會 社會焦點 保障人權

「你從哪裡冒出來？」台中2機車詭異追撞　警直呼機率太低

記者鄧木卿／台中報導

台中市日前發生一起詭異車禍，19歲黎姓男子騎機車騎到1輛自小客車右側，眼前突然憑空噴出由32歲黃姓男子所騎的機車，2車追撞翻滾倒地，事發過程全被後方車輛拍下，但令人不解的是，影片上根本沒看到黃男，黃男從哪裡冒出來？警方出面釋疑，直呼如此巧合的機率太低了。

▲▼台中2輛機車發生詭異追撞，連員警都直呼機率太低了。（圖／翻自wowtchout）

▲▼台中2輛機車發生詭異追撞，連員警都直呼機率太低了。（圖／翻自wowtchout）

台中市警一分局日前上午7點45分許獲報，向上路一段與公益路155巷口有交通事故，2輛機車和1輛由57歲楊姓女子駕駛的自小客車發生碰撞，2名騎士輕傷，楊女當時坐在車內，沒受傷，本是單純意外，但影片經網友po上網，影片上根本沒看到黃男，他是從哪裡冒出來的？這才驚覺不對勁，引發大家熱烈討論。

原來，黃男騎機車沿向上路外車道往中興街方向行駛，楊女開的自小客車在路口等待左轉，黃高速騎過自小客車右側，不料擦撞到汽車右前側，擦撞後機車左偏到車頭前，黃男又猛力一拉把手，才造成機車從車頭突然冒出來，後方的黎男反應不及，雙雙撞倒在地。

▲▼台中2輛機車發生詭異追撞，連員警都直呼機率太低了。（圖／翻自wowtchout）

黃男及黎男手腳擦挫傷，意識清醒，送往中國醫藥大學附設醫院救治，3名駕駛均無酒駕情事，全案經詳細蒐證後，交由鑑定單位或法院釐清肇因。

▲▼台中2輛機車發生詭異追撞，連員警都直呼機率太低了。（圖／翻自wowtchout）

▲▼台中2輛機車發生詭異追撞，連員警都直呼機率太低了。（圖／翻自wowtchout）

▲台中2輛機車追撞圖示。（圖／民眾提供）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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