台東最美星空音樂體驗活動6/24蘭嶼登場　聆聽達悟之聲仰望星辰

▲台東最美星空音樂體驗活動6/24蘭嶼登場。（圖／台東縣府提供）

記者楊晨東／台東報導

「2025台東最美星空音樂體驗活動」將於6月24日首度跨海登場，選址於蘭嶼椰油國小舉行，邀請民眾在夏夜星空下，享受一場融合原民音樂與在地文化的感官饗宴。活動將由達悟族創作歌手謝永泉（Syaman Macinanao）及在地樂團 Pongso No Tao 聯袂演出，帶來最具島嶼特色的音樂體驗。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，此次活動為推廣達悟族文化，特別邀請謝永泉全場以族語演唱，透過金音獎肯定的〈akokey 親愛的妳好嗎〉，以及最新專輯《netneten a mazovo 快快長大》中的多首作品，唱出一位父親對文化的堅持與對子女的深情，也展現達悟族音樂的語言魅力與文化厚度。

與謝永泉同台演出的 Pongso No Tao 樂團，由五位蘭嶼在地青年組成，演出曲目融合自創原民旋律與改編流行金曲，包括〈稻香〉與〈夜空中最亮的星〉等，搭配現場海風與浪聲，為觀眾帶來跨世代的情感共鳴與心靈慰藉。

活動現場更安排專業星空導覽老師，引領民眾辨識星座、聆聽星辰背後的神話與文化故事。參與者可躺臥於椰油國小草皮，仰望蘭嶼夜空下壯麗的銀河，透過導覽解說，更能深刻感受星空所蘊藏的自然與文化意義。

主辦單位邀請全國遊客一同登島，在蘭嶼這片純淨天地中，感受島嶼音樂、星空傳說與文化脈動交織的獨特魅力，共度一場屬於太平洋的浪漫夜晚。