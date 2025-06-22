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大地藝術節啟動！音樂會首夜4千人奔現場狂歡　2場門票熱賣中

▲▼現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

▲現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

專屬東海岸的藝術盛宴21日正式揭開序幕—2025年「東海岸大地藝術節」在都歷園區璀璨開幕！由東部海岸國家風景區管理處精心策劃，匯聚來自各地的藝術家、音樂人與文化愛好者，齊聚山海之間，共同譜寫屬於這片土地的創意樂章。

▲▼現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

東管處林維玲處長表示，第11屆東海岸大地藝術節吸收海岸能量，呈現出藝術家們對環境的深刻感受。旅人來到這裡，也能感受到土地所賦予的強大生命力。大地藝術節生長於這片土地，集結各界投入與企業支持，今年更與阿米斯音樂節、江賢二藝術園區合作，攜手孕育創作能量，期待在濃厚藝文氛圍中持續成長，為旅人帶來更多感動。

▲▼現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

▲▼東海岸大地藝術節吸收海岸能量，呈現出藝術家們對環境的深刻感受。

立委陳瑩笑稱，自己曾是「月光‧海音樂會」第一屆的表演者，但因東海岸人才輩出，後來就不敢再唱了。她指出，台東的山海與月光是藝術家創作的養分，強調文化不能落後，並邀請大家來此居住、消費，親身感受東海岸的魅力。

▲▼現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

莊瑞雄委員表示，東海岸大地藝術節已被評為全球百大景點之一。透過文化、藝術與音樂的累積，必將引爆熱潮，吸引人潮，進而帶動地方經濟。他也呼籲外地朋友看到訊息就趕緊來訪，「行李都不用收，直接出發！」

▲▼現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

台灣音樂館館主任賴世哲提到，文化觀光的三大要素是自然、文化與在地風味，東海岸大地藝術節正好一次滿足。今年更邀集原住民流行音樂實力派歌手，包括吳花枝、謝英雄、盧靜子、陳明仁、小魯凱樂團、以莉高露、達卡鬧、王宏恩、桑布伊等人，將於9月8日齊聚演出，用歌聲訴說生活故事，邀請大家共襄盛舉。

▲▼現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

2025年以「成為出海口」為主題邀請4組藝術家深入東海岸創作，包括目前旅居日本的匈牙利藝術家Sandor Zelenak、台灣在地的娥冷.魯魯安、伊命.瑪法流及J工廠&W工坊的林俊德+高惟維，創作據點分布於宜灣部落、寧埔休憩區、磯崎休憩區及都歷遊客中心，藝術家們透過對土地的感知與世界對話，延續東海岸大地藝術節的精神脈絡。

▲▼現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

仲夏的夜晚，微風輕拂，海浪低吟，第一場「月光．海音樂會」浪漫登場，吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。夏至之夜，由印尼的SIMGO BARONG TAIWAN揭開序幕，以壯觀陣容演繹融合神話、武術與神祕信仰的東爪哇傳統舞蹈，帶來視覺與情感的震撼。緊接著，Amis旮亙樂團以濃烈的節奏與深情歌聲奏出土地的呼吸。Skaraoke的島國爵士老派樂則將現場氛圍推向慵懶輕快的chill節奏；Cemelesai徹摩x Gibson的合作，運用狂野旋律與光影藝術，讓觀眾沉浸於山海交織的詩意中。壓軸登場的是本年度代言人舒米恩，術後首次回歸舞台，以一首首動人旋律喚起眾人的美好回憶，觀眾隨歌聲搖擺、哼唱，在星光與海浪交織的夜裡，寫下屬於今夏的樂章。

▲▼現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

藝文平台自4月起陸續展開，6月，邀請遊客來享受Sweet night kitchen的留聲音-歐洲下午茶時光，品味音樂與甜點共鳴的午後；7月，前往蘭嶼觀賞「心眼下的魔法瞬間」在椰油的展覽，邀您感受藝術與自然交融的魔法時刻；此外，「台十一電影院」與台東美術館合作，帶來多部電影與大家在暑期同歡，讓銀幕與現實交錯出夏日的感動記憶。

▲▼現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

▲▼現場手作市集也是活動的重頭戲。

交通接駁維持既有「台東市區－台東火車站－都蘭－江賢二藝術園區-都歷園區」路線，另新增「玉里火車站－安通溫泉－長濱－成功－都歷園區」及「知本溫泉－都歷園區」路線，接駁車預約請至https://www.hodiway.com/tw/tchoice-shift.php?m=moonsea。另外也提供網路預約共乘服務，整合多元計程車資源，降低交通成本，便利外地遊客前來。

▲▼現場吸引近4000名遊客共襄盛舉，讓東海岸成為音樂與藝術的夢幻場域。（圖／東管處提供，下同）

7/12與8/9售票場音樂會門票熱賣中：
●單場票、全系列聯票請洽 Ibon 售票系統
●阿米斯音樂節聯票請洽 Klook 售票系統
●旅宿聯票請聯繫 台東曙光藝術工作室

【盛夏不散場：重量級音樂人齊聚月光海】
 

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