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遊覽車明年起強制裝駕駛識別系統　公路局補助每車最多2千元

▲▼受新冠疫情衝擊，觀光旅遊業者業績一落千丈，大批遊覽車只能閒置在停車場內風吹日曬雨淋。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部修正汽車運輸業管理規則，規定遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅遊復甦，駕駛超時工作釀禍時有所聞，交通部修正汽車運輸業管理規則，規定遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，明年元旦起實施。交通部公路局近日公告補助裝置作業要點，每車補助上限為2000元，且裝置後，需維持設備功能正常運作至少5年，並將該識別資訊介接至公路局指定資訊平台，即日起至8月31日開放申請。

目前全台約有1.4萬輛遊覽車，雖然依規定都有裝GPS定位設備，並介接車輛動態資訊，即時監控位置、速度、行駛時間、異常狀態回報及即時預警等功能，但未提供駕駛人資訊。公路局盼透過遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，讓業者及監理機關可掌握個別駕駛員勤務時間。

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公路局說明，駕駛識別設備為可讀取駕駛人身分資訊，並即時回傳至業者營運車輛監控管理系統，而得結合車輛動態相關資訊，以執行資訊顯示、查詢、通知及儲存功能的車載設備。

公路局近日公告「交通部公路局補助遊覽車客運業車輛裝置駕駛識別設備作業要點」，補助遊覽車裝設駕駛身分識別設備，以每車裝置的駕駛識別設備契約憑證未稅金額49%為上限，並不得超過2000元。

公路局表示，此計劃為一次性專案補助，協助業者於法規實施前完成駕駛識別設備裝置，補助經費共2500萬元，預計可補助1萬2500輛遊覽車，補助申請期限為即日起至8月31日或預算用罄為止。

公路局公告指出，此補助限於裝置全新的駕駛識別設備，車輛以於監理機關登記列管牌照在案的營業大客車為限，且每車僅可申請補助一次，車輛應自裝置完成日起，維持設備功能正常運作至少5年，未經監理機關同意，不得擅自移用或轉讓設備。

公告表示，業者應將駕駛人識別資訊回傳至其營運車輛監控管理系統，並將該識別資訊介接至公路局指定資訊平台，其所屬車輛出租時，也應運用該管理系統，派員監管駕駛人及車輛行駛情形。如有違反相關規定，限期未改善，可廢止全部或一部份補助。

公告指出，有意申請業者需備具計畫書，內容載明計畫目標、現有遊覽車車輛清冊、申請補助的遊覽車車輛清冊、裝置駕駛識別設備的廠牌型式、產品規格及功能、申請補助金額與預計完成裝置期程、業者營運車輛監控管理系統使用情形、駕駛識別設備裝置後的行車安全管理作為及配套措施等。

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