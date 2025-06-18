欠國庫2.6億！美麗華董座土地連拍2次都流標　國稅局出手止血

▲士林分署拍賣黃春照名下內湖區2筆土地，由台北國稅局以底價412萬餘元依法承受。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

美麗華集團董事黃春照積欠稅款與罰鍰超過新台幣2.6億，名下位於台北市內湖區的兩筆土地遭法院查封法拍，卻因乏人投標屢次流標。士林行政執行分署本月17日再度公開拍賣，最終由台北國稅局依底價412萬餘元依法承受，成功收歸國有，不僅避免債權落空，也展現追稅決心。

士林分署指出，本案義務人黃春照因長期積欠大筆稅款，案件由台北國稅局移送至行政執行署台北分署執行，並於2024年3月5日由台北分署囑託士林分署對其名下3筆土地展開強制執行，地號分別為內湖區西湖段二小段的115、377及379。

▲國稅局代理人向拍賣官聲明願意承受。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這3筆土地歷經多次拍賣均無人應買，士林分署與國稅局遂多次會同履勘現場，評估土地現況、使用情形及是否具備承受實益。最終於本月17日再次進行公開拍賣，雖仍乏人競標，但其中115及379地號兩筆土地，國稅局為避免債權落空，決定依法以底價412萬餘元承受。

士林分署表示，這次成功將欠稅人資產收歸國有，不僅確保國家稅收權益，也展現行政執行機關與稅捐機關密切合作、積極追償的決心。分署並提醒，民眾若有興趣參與法拍，每月第1週星期二下午3時，士林分署固定舉辦「123聯合拍賣活動」，拍賣資訊可上官網或臉書專頁查詢。

拍賣資訊查詢：

士林分署官網：http://www.sly.moj.gov.tw