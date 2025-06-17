民眾黨拒出席國安簡報　他3點白話文翻譯：只要我不開心我就不要

▲民眾黨主席黃國昌不出席總統賴清德邀在野主席的「國安簡報」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等在野領袖，18日進行國安簡報。不過，民眾黨今（17日）下午宣布不參加。對此，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷幫忙把原因「翻譯成白話文」，大酸民眾黨就是「只要我不開心我就不要，一定要照我說的加蔥加好加滿才可以」。他也喊話朱立倫，拿出全國最大政黨主席的風範，朝野好好共商國家未來。

民眾黨今日下午召開記者會，並發布4點聲明，強調原先對賴清德邀在野黨「坦率真誠交換意見、共商國是」樂觀其成，但在超過半個月的杳無音信後，接獲的通知卻是將議題限縮在「重要國安情勢簡報」；且涉及國家安全機敏資訊的交付與討論，均應依法為之，不宜透過一人之意志恣意創設法律外程序。因此，「對於賴清德政府此次草率匆促且充滿政治算計之安排，本黨至感遺憾，主席不克出席此次會議」。

▲黃國昌不參加國安簡報，卓冠廷「幫忙把原因翻譯」成3點白話文。（資料照／《豈有此呂》）

對此，卓冠廷也在臉書幫忙把原因「翻譯成白話文」。第一，「怎麼可以只有重要國安情勢簡報？不夠！要聊個天南地北！」第二，「你們民進黨都發動攻擊我們本黨黃國昌主席！粗糙惡劣！」第三，「國安機敏資訊怎麼可以這樣對談！不嚴肅慎重！」

卓冠廷諷刺，啊你之前說要直播是？「只要我不開心我就不要，一定要照我說的加蔥加好加滿才可以」，民眾黨如此，國民黨接下來要配合被小藍牽著走嗎？

最後，卓冠廷也呼籲，朱立倫拿出全國最大政黨主席的風範，朝野好好共商國家未來吧！