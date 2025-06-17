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楊梅茶改場才計劃南遷陳明文妻就先買地　吹哨者揭背後利益

前立委陳明文4年前曾出席茶改場南遷、增設梅山試驗站記者會。（翻攝農業部茶改場臉書）

▲前立委陳明文4年前曾出席茶改場南遷、增設梅山試驗站記者會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

針對茶及飲料作物改良場（簡稱茶改場）南遷、設立梅山試驗站等開發案會議，無官職身分的前立委陳明文不僅不請自來，還當場嗆聲，要求農業部針對茶改場南遷案、新設梅山試驗站等議題，盡速向行政院說明、推動。

禁不住陳明文咄咄逼人，蔡易餘和官員協調後做出結論，表示茶改場仍以總場南遷至嘉義番路為目標，不可再變動場址、面積、原規畫項目，並請農業部半年內提出相關計畫，陳才滿意離開。

農業部茶改場總場（圖）位於桃園，並於新北、南投、台東設有分場。（翻攝農業部茶改場臉書）

▲農業部茶改場總場（圖）位於桃園，並於新北、南投、台東設有分場。

雖然陳明文說得正氣凜然，不過，知情人士A先生告訴本刊，表面上陳以「發展高山茶栽種、活絡經濟」為由，為地方爭取公共建設，實際上陳是希望藉由茶改場南遷案，讓自家位於番路鄉的土地獲得開發，地價也能因此大漲！

茶改場（圖）若南遷嘉義番路，周邊土地價格將大幅上漲。（農業局提供）

▲茶改場（圖）若南遷嘉義番路，周邊土地價格將大幅上漲。

Ａ先生說，二○二一年四月，當時的農委會主委陳吉仲、茶改場場長前往嘉義縣考察，為因應中南部高海拔茶區增加，規劃把茶改場總場從桃園楊梅南遷，更在現場決議，新場將落腳嘉義縣番路鄉日安社區附近，並在梅山鄉新設試驗站、食農教育中心等設施，希望帶動嘉義茶飲料產業發展。

A先生說，2021年4月，當時的農委會主委陳吉仲、茶改場場長前往嘉義縣考察，為因應中南部高海拔茶區增加，規劃把茶改場總場從桃園楊梅南遷，更在現場決議，新場將落腳嘉義縣番路鄉日安社區附近，並在梅山鄉新設試驗站、食農教育中心等設施，希望帶動嘉義茶飲料產業發展

陳明文的妻子低價買入番路段6筆土地，引發綁架政策的聯想。

▲陳明文的妻子低價買入番路段6筆土地，引發綁架政策的聯想。

不知是巧合還是另有盤算，同年時任立委陳明文的妻子就以低價買入番路段6筆土地，並於11月進行財產申報，之後陳多次利用質詢機會，要求陳吉仲盡速把茶改場南遷番路，並報請行政院核定。

4年前，農委會規劃把茶改場從桃園遷到嘉義番路，但後來胎死腹中。（嘉義縣政府提供）

▲4年前，農委會規劃把茶改場從桃園遷到嘉義番路，但後來胎死腹中。

A先生說，只要茶改場南遷番路，相關土地就可以從《國土計畫法》中的「國保一」地目，變成「城鄉發展1/2」，意即從不可開發地區變成可開發土地，地價將會水漲船高。


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