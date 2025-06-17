「泰國小姐姐」來台淘寶！揭黑幫剝皮價　新南向顛覆台北八大

記者葉國吏／綜合報導

日前台中公園周遭查獲東南亞女子賣淫，以15分鐘1500元拼翻床率。根據了解，這些外籍女子大多持有觀光或留學簽證，政府的新南向政策意外讓這些地下產業產生變化，這些泰國籍女子來台淘寶，也被黑幫層層剝削。

▲移民署查獲一處應召集團，雇用泰籍女子在台中公園低胸露乳攬客。（圖／移民署提供，下同）

移民署日前獲報，台中市中區騎樓有多名外籍女子站壁攬客，多日跟蒐後查獲應召集團成員6人、泰國籍女子8人及男客2人，查扣不法所得及大量保險套、潤滑液、免洗床單等證物。

來台的泰女都不會中文，應召集團備妥「15分鐘1500」的貼圖，直接秀出手機給上前詢問的男性客人看，如果滿意，馬上帶上3樓套房。根據了解黑幫以「1次可以賺10萬元以上」在臉書上招聘有意願的泰國籍女子，需提供清涼照片、影片，一旦錄取，再由仲介指示以觀光名義短期來台，在14天有效期內拚命工作賺快錢。

根據《聯合報》報導，政府新南向政策意外讓這些暗黑產業鏈外籍化，外籍女子來台從事八大行業已經具有相當規模。讓「泰國店」已經成為北台灣夜生活主要市場。

不過這些女子來台淘寶，卻要被黑幫仲介、經紀、小費抽成等層層剝削，據透露仲介費就要50萬、經紀要抽小費2成、店家也要抽2成小費，不過由於真的可以月入數十萬，仍吸引許多外籍女子願意來台。