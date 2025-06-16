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舊衣回收箱「爬出一個人」！路人見詭異晃動嚇壞：哇靠

▲▼舊衣回收箱爬出一個人。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲舊衣回收箱爬出一個人。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

網搜小組／柯振中報導

台灣有許多舊衣回收箱，讓民眾能夠回收穿不到的舊衣物。不過，一位民眾近日經過台北市某處路段時，發現舊衣回收箱不斷前後晃動，讓他感到十分奇怪，於是拿出手機錄影，沒想到員警到場處理後，舊衣回收箱裡竟有人爬出，離奇的畫面掀起不少討論。

一位民眾在臉書社團「爆廢公社」分享影片，當時路過台北市某處路段，發現舊衣回收箱正在晃動，於是拿出手機錄影，且因為眼前一幕太過震撼，還不小心喊了一句「哇靠」。

▼舊衣回收箱爬出一個人。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼舊衣回收箱爬出一個人。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

後續員警到場，打開了舊衣回收箱的開口，並且向持手電筒向李面罩去，沒想到竟有一名男性躲在裡面。員警對此感到十分困惑，大聲詢問「你怎麼跑到裡面去」、「你OK嗎」、「哇！你進去幹嘛」。

離奇的影片曝光後，在網路上引發討論，許多網友傻眼回應，「還真的有人」、「想把自己回收掉也不用這樣」、「確定只有他一個人而已嗎」、「到底在幹嘛」、「這世界終於瘋了」、「玩躲貓貓也不用這麼瘋吧？人都回家了還找不到餒。」

@wade840912

親眼看到他滑進去～差點問他是不是在裡面修水電

♬ 原聲 - 葦德大大
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