快訊／中午前已36.8度！2縣市「高溫警示」

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對2縣市發布高溫警示，因熱帶性低氣壓外圍環流沉降影響，今（12）日白天台中市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。根據觀測，彰化員林在上午10時20分已經來到36.8度。

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

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高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：彰化縣、台中市

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日熱帶性低氣壓接近，水氣明顯增多，南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續、明顯，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨，台東地區有局部豪雨發生的機率，而中部以北地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，東半部高溫為30、31度，西半部高溫約為33至35度，大台北地區氣溫較高，外出請注意防曬並多補充水分；至於各地低溫約為26至28度。



資料來源：氣象署