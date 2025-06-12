使用率翻倍！高虹安推動敬老卡升級點數800點　議員肯定使用項目全台最豐富





▲高虹安推動新竹市敬老卡升級獲肯定使用項目全台最豐富。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者陳弘修／台北報導

新竹市議會國民黨團11日召開記者會，肯定市府積極推動敬老卡。對此，新竹市政府表示除了感謝國民黨團對此政策的支持，接下來也將秉持市長高虹安「老幼共好、幸福友善」的施政理念，推動相關措施，包括市府已拍的將點數提高到800點，希望更貼近長者與身心障礙朋友的需求。

新竹市政府推動的「敬老卡」政策，自市長高虹安上任以來全面升級，使用範圍擴大至農會與藥局﹑可搭乘客運、火車、公車等大眾運輸工具，也可用於國民運動中心，以鼓勵長者參與運動、維持健康生活。

對於新竹市議員肯定敬老卡，並表示新竹市敬老卡可以使用的項目是全台灣縣市最豐富的，把過去「看得到、用不到」的卡，變成真正有感的長輩好朋友，高虹安也透過臉書發文還原當時她推動升級的幕後原因。

高虹安表示，在競選市長期間，每次到社區共餐、關懷站，總會有長輩對她說：「敬老卡的點數我們根本用不到啦！可以用的地方太少了。」

她認為，這不是抱怨，而是一種被忽略的無奈，事後查了資料才發現，之前市府推動的敬老卡，可以使用的項目極少，點數使用率只有8%，政策有編、預算有花，但長輩根本沒辦法好好用到，等於白白浪費。因此，當時就提出競選政見向市民承諾，要讓新竹市敬老卡變得更實用、更貼近長輩的生活。不只是點數增加而已，更重要的是使用率提升、用途多元，長輩們真正「用得上」、「用得廣」、「用得開心」。

高虹安指出，敬老卡的點數使用率已經從過去的8%逐步提升到31%，持卡比率從66.1%攀升到82.9%，從阿公阿嬤反應敬老卡現在真的好用耶，農會買菜、藥局拿藥、去國民運動中心打羽球，甚至是變得比較常出門，也證明了新竹市推動的社福政策是真正「有感」。

最後，高虹安也強調，敬老卡不只是一張卡，更是我們對長輩的感謝和關懷，也是這座城市最溫柔的力量，「我們一起繼續努力，把長輩照顧做得更細、更暖，也更到位」。