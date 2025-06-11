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每桌3500！2025桃園總舖師辦桌活動　6/12開放網路認桌

▲2025桃園總舖師辦桌活動6/12開放網路認桌

▲2025桃園總舖師辦桌活動，今年有女性總舖師。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園閩南文化節系列活動之一的「總舖師辦桌」活動，即將在6月28日登場。市府文化局表示，今年「總舖師辦桌」升級回歸，限量100桌，每桌3500元，並調整認桌規則，從每人限認2桌改為限認1桌，6月12日上午10點正式開放認桌，以往一開放即秒殺額滿，籲請民眾動作要快！

▲2025桃園總舖師辦桌活動6/12開放網路認桌

▲傳統辦桌呷人情味。（資料照／市府提供）

文化局指出，今年「總舖師辦桌」的主題是－謝！神！宴！五位入選的總舖師，個個身懷絕技、從老派古早味，到創意私廚風有：
(1)彭宣綺師傅：具有豐富經驗與多元專業背景的女性總舖師，活躍於教育、國際交流與公益服務等多個領域。
(2)謝文芳師傅：來自中南部第四代總舖師，以傳統結合現代工法，呈現已漸失傳的老菜。
(3)張和錦師傅（水蛙師）：憑藉四十多年的餐飲料理經驗，以精湛廚藝帶來多道傳統功夫菜。
(4)陳祿舜師傅（三心小祿師）：秉持著「專心、用心、放心」的三心料理哲學帶給民眾美食料理。
(5)王俊傑師傅（阿傑師）：用私廚料理的服務，為現場民眾帶來賓至如歸的體驗！

▲2025桃園總舖師辦桌活動6/12開放網路認桌

開放認桌時間：06/12｜上午 10:00。請鎖定 桃園閩南文化 FB粉絲專頁。
2025桃園總舖師辦桌活動：時間｜2025/06/28（六）18:00-20:00。
地點｜桃園新永和停車場（桃園區三民路二段8號）

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