撐遮陽傘也得看技巧　日專家曝「角度、保存」2大雷區

▲夏天到了，許多人開始使用遮陽傘。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著時序進入夏季，天氣也逐漸炎熱，不少人也開始拿起遮陽傘對抗炙熱陽光。但許多人其實不清楚，市面上遮陽傘主打的「晴雨兼用」、「雨晴兼用」，其實在用途與防曬效果上是大不相同的。日本傘具專家田中正浩解釋，不當使用遮陽傘恐怕無法發揮其原有功能，甚至影響遮陽效果。他也提醒，遮陽傘其實有「壽命」的，時間到就要更換。

根據《FNN》報導指出，身為「日本洋傘振興協議會」事務局長與「雨傘大師」（アンブレラ・マスター）認證者的田中正浩，擁有深厚的傘具知識。田中正浩解釋，遮陽傘的核心目的就是避免身體直接曝曬在陽光下，其具備三種功能「遮光」、「阻隔紫外線」以及「遮熱」。這些效果都來自於布料經特殊加工，有些傘僅針對其中一項功能加強，也有「全規格」產品能全面防護。

在分類方面，目前在日本市面上常見的遮陽傘大致可分為三類，其一為「晴天專用傘」，主打高效防曬，但缺乏防水機能，並不適合在雨天使用。

其二是「晴雨兼用傘」，是在遮陽傘的基礎上添加撥水與防水塗層，適合偶遇小雨時使用。最後則是「雨晴兼用傘」，本質上為雨傘延伸設計，具備強力防水力，但因主要用途為遮雨，防曬效能相對較弱。

田中指出，若以遮陽傘效能來排序，應為晴天專用傘最佳，其次是晴雨兼用傘，雨晴兼用傘居末。他建議消費者應依照「使用頻率與需求」選擇傘款，例如每天需外出曝曬者，可優先選擇專用款式；若不想因天氣而頻繁更換傘具，則可考慮兼用款。各種傘具的功能與規格，通常可從商品標籤或官方網站資訊查詢，購買前可多加參考。

不僅如此，撐傘的方式與保存方法也會直接影響遮陽效果。田中建議，撐傘時應確保傘面位於太陽與身體之間，隨著太陽角度的變化適時調整傘的傾斜角，才能有效遮住臉部與頸部。

至於遮陽傘壽命，一般認為約為2至3年，若經常暴露於日曬或未妥善保存，性能將逐漸衰退。使用後應收納於陰涼通風處，若淋濕則需陰乾處理。

對於遮陽傘是否該更換，田中建議民眾可以觀察布料摺痕處是否出現黑線，或顏色是否出現不均。這些現象多為陽光長期照射所致，代表布料已開始劣化。

此外，田中也提醒，遮陽傘並非萬能。根據研究，它最多僅能阻隔20％至30％的陽光，其餘來自地面反射、空氣散射與間接光線的部分，遮陽傘無法有效遮擋。因此仍應搭配長袖衣物、防曬乳等其他方式強化防曬。

田中也提到，雖然「全規格」遮陽傘因加工繁複，通常重量較重，且摺疊款因結構複雜較易損壞，但田中仍建議，包括兒童在內的民眾皆可使用。

田中解釋，小朋友身高較低，更容易受到來自地面的反射光照射，等於是「雙面夾擊」，增加中暑風險。而遮陽傘可保護頭部免於直射陽光，是有效的防曬工具。

若要讓孩童攜帶遮陽傘，田中則提醒家長需特別注意使用安全，避免孩子橫拿傘具、揮舞或將手把掛在欄杆上玩耍，這些動作不僅可能傷人，也容易損壞傘具。

田中也建議可透過服裝與遮陽傘搭配，例如穿著長袖或具有紫外線阻隔功能的衣物，以多層方式減少曝曬風險。

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