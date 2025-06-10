　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

撐遮陽傘也得看技巧　日專家曝「角度、保存」2大雷區

（示意圖／pixabay）

▲夏天到了，許多人開始使用遮陽傘。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著時序進入夏季，天氣也逐漸炎熱，不少人也開始拿起遮陽傘對抗炙熱陽光。但許多人其實不清楚，市面上遮陽傘主打的「晴雨兼用」、「雨晴兼用」，其實在用途與防曬效果上是大不相同的。日本傘具專家田中正浩解釋，不當使用遮陽傘恐怕無法發揮其原有功能，甚至影響遮陽效果。他也提醒，遮陽傘其實有「壽命」的，時間到就要更換。

根據《FNN》報導指出，身為「日本洋傘振興協議會」事務局長與「雨傘大師」（アンブレラ・マスター）認證者的田中正浩，擁有深厚的傘具知識。田中正浩解釋，遮陽傘的核心目的就是避免身體直接曝曬在陽光下，其具備三種功能「遮光」、「阻隔紫外線」以及「遮熱」。這些效果都來自於布料經特殊加工，有些傘僅針對其中一項功能加強，也有「全規格」產品能全面防護。

在分類方面，目前在日本市面上常見的遮陽傘大致可分為三類，其一為「晴天專用傘」，主打高效防曬，但缺乏防水機能，並不適合在雨天使用。

其二是「晴雨兼用傘」，是在遮陽傘的基礎上添加撥水與防水塗層，適合偶遇小雨時使用。最後則是「雨晴兼用傘」，本質上為雨傘延伸設計，具備強力防水力，但因主要用途為遮雨，防曬效能相對較弱。

田中指出，若以遮陽傘效能來排序，應為晴天專用傘最佳，其次是晴雨兼用傘，雨晴兼用傘居末。他建議消費者應依照「使用頻率與需求」選擇傘款，例如每天需外出曝曬者，可優先選擇專用款式；若不想因天氣而頻繁更換傘具，則可考慮兼用款。各種傘具的功能與規格，通常可從商品標籤或官方網站資訊查詢，購買前可多加參考。

不僅如此，撐傘的方式與保存方法也會直接影響遮陽效果。田中建議，撐傘時應確保傘面位於太陽與身體之間，隨著太陽角度的變化適時調整傘的傾斜角，才能有效遮住臉部與頸部。

至於遮陽傘壽命，一般認為約為2至3年，若經常暴露於日曬或未妥善保存，性能將逐漸衰退。使用後應收納於陰涼通風處，若淋濕則需陰乾處理。

對於遮陽傘是否該更換，田中建議民眾可以觀察布料摺痕處是否出現黑線，或顏色是否出現不均。這些現象多為陽光長期照射所致，代表布料已開始劣化。

此外，田中也提醒，遮陽傘並非萬能。根據研究，它最多僅能阻隔20％至30％的陽光，其餘來自地面反射、空氣散射與間接光線的部分，遮陽傘無法有效遮擋。因此仍應搭配長袖衣物、防曬乳等其他方式強化防曬。

田中也提到，雖然「全規格」遮陽傘因加工繁複，通常重量較重，且摺疊款因結構複雜較易損壞，但田中仍建議，包括兒童在內的民眾皆可使用。

田中解釋，小朋友身高較低，更容易受到來自地面的反射光照射，等於是「雙面夾擊」，增加中暑風險。而遮陽傘可保護頭部免於直射陽光，是有效的防曬工具。

若要讓孩童攜帶遮陽傘，田中則提醒家長需特別注意使用安全，避免孩子橫拿傘具、揮舞或將手把掛在欄杆上玩耍，這些動作不僅可能傷人，也容易損壞傘具。

田中也建議可透過服裝與遮陽傘搭配，例如穿著長袖或具有紫外線阻隔功能的衣物，以多層方式減少曝曬風險。

延伸閱讀
月薪曾高達百萬！日退休部長淪落居酒屋打工　還被小40歲同事辱罵
超多爸媽吵架愛說「這句」？他揭亞洲家長最高心法　一票人全聽過
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郭書瑤告社區主委！不滿撕公告照片曝光
63歲庾澄慶罕見露面　憔悴悼念好友：是很深的打擊
快訊／郭書瑤突現身北檢
20歲刺青男逆向！重機騎士噴2圈畫面曝　滿地鮮血
快訊／板橋小黃闖紅燈　女騎士遭撞慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2028大選提早開打？專家：紐森「模仿川普」　鞏固民主黨內地位

韓菜鳥新兵「K-2步槍忘車上3天 」！部隊沒人發現　民眾租車嚇壞

挺川！范斯喊「總統絕不退縮」　國土安全部長：示威者收錢辦事

撐遮陽傘也得看技巧　日專家曝「角度、保存」2大雷區

哈利王子一家四口遊迪士尼！　重現黛妃31年前溫馨回憶

日本米價持續高漲　政府首度釋出「2020年產」儲備米

惹錯人了！示威者嗆川普「對我們開戰」　洛杉磯居民曝忐忑心聲

伊凡卡陪老爸川普享樂　勾13歲女兒自拍「根本姊妹」

川普生日閱兵圓夢！坦克長征2000km前進華府　空拍畫面曝光

教練「壓頸翻摔」害他癱瘓！恐怖畫面曝　柔術館判賠16億

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

2028大選提早開打？專家：紐森「模仿川普」　鞏固民主黨內地位

韓菜鳥新兵「K-2步槍忘車上3天 」！部隊沒人發現　民眾租車嚇壞

挺川！范斯喊「總統絕不退縮」　國土安全部長：示威者收錢辦事

撐遮陽傘也得看技巧　日專家曝「角度、保存」2大雷區

哈利王子一家四口遊迪士尼！　重現黛妃31年前溫馨回憶

日本米價持續高漲　政府首度釋出「2020年產」儲備米

惹錯人了！示威者嗆川普「對我們開戰」　洛杉磯居民曝忐忑心聲

伊凡卡陪老爸川普享樂　勾13歲女兒自拍「根本姊妹」

川普生日閱兵圓夢！坦克長征2000km前進華府　空拍畫面曝光

教練「壓頸翻摔」害他癱瘓！恐怖畫面曝　柔術館判賠16億

史哲才被證實將任高鐵董事長　侯漢廷3照片爆「濫用公務車去推拿」

「鑫豐輪」烏坵觸礁將沈沒　船體漏油環保局急設攔油索

王齊麟陳詩媛結婚「現場畫面曝」！甜曬身分證　經紀人回應婚禮進度

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

「沒有一個工作是不委屈的」　人生不一定要樂觀但要嚮往達觀

今年最年輕新冠死亡！30多歲男「腦炎、休克」2度進加護救不回

沈伯洋家族被爆賺紅錢　蔣萬安：這才是卓榮泰說的輪迴

房市變局中的最強後盾！永慶房產集團加盟總部啟動全台分享會　揭密百億業績心法

王牌塞爾燃燒7局狂飆11K　勇士終止7連敗主帥長舒一口氣

預約年度最佳美技！　運動家克拉克上演攀牆接殺　隊友抱頭傻眼

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

國際熱門新聞

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

女富商為11歲女兒砸700萬慶生！一句話掀眾怒

快訊／700名海軍陸戰隊員開入洛杉磯！　與國民兵組成第51特遣隊

2少女參加婚禮　竟遭4男輪流性侵

阿伯捐款市府20公斤金塊　市價超驚人

煎鮭魚「吃皮幫助大」！　營養師曝營養都在這

詭異「石蛋」30年出現一顆 科學家揭原因

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

16月大男嬰誤吞鈕扣電池　復健如「折磨」

洗澡不關門「地毯毀了」　房客喊沒錢賠被罵爆

即／加州州長：川普將加派2000國民兵

惹錯人！示威者嗆川普：對我們開戰

美中重啟談判！美股漲跌互見　台積電ADR漲近2美元

川普派500海軍陸戰隊待命！加州州長：有種抓我

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面