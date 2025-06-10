萬海貨輪2台籍船員仍失蹤　陳世凱：由印度海事單位協尋

▲萬海貨輪海上爆炸「4人失蹤」，2人為台籍。（圖／翻攝印度海岸防衛隊）

記者周湘芸／台北報導

中國貨輪「鈺洲啟航」去年10月31日觸礁擱淺野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，交通部長陳世凱今視察移除工作，而談到萬海航運新加坡子公司的「旺春輪」（WAN HAI 503）在印度洋爆炸，他表示，目前還有幾名船員失蹤，已拜託印度海事單位協尋。

萬海航運新加坡子公司的「旺春輪」（WAN HAI 503）在印度洋爆炸，18名獲救船員中，有6人被緊急送醫，仍有4人下落不明，其中2名為台籍船員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱今受訪表示，印度海事單位目前正在搜救中，22位船員當中有6位是台籍，目前還有幾位失蹤，有拜託印度海事單位協尋。

針對「鈺洲啟航」移除工作，陳世凱也指出，鈺洲啟航去年10月擱淺，當時很擔心油污會影響海洋，野柳一年有超過100萬名國外旅客，也是國家重要地質公園，保護這邊地質很重要，所有抽油工作已在今年1月完成，已要求航港局今年8月前完成移除，包括船體本身及上方3座橋式起重機，盼盡快恢復原貌。

另外，國籍貨船鑫豐輪近日載運建材靠泊烏坵港時，因不慎擦碰碼頭，致船艙進水，船員最終棄船，9名船員均獲救。陳世凱表示，推估可能是船隊對於當地水文地形不熟悉，未來會要求船隊加強訓練，國防部目前也針對烏坵港服設施撥款優化，相信未來這種狀況能避免。