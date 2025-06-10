　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萬海貨輪2台籍船員仍失蹤　陳世凱：由印度海事單位協尋

▲▼萬海貨輪海上爆炸「4人失蹤」2人是台灣人　公司發重訊。（圖／翻攝印度海岸防衛隊）

▲萬海貨輪海上爆炸「4人失蹤」，2人為台籍。（圖／翻攝印度海岸防衛隊）

記者周湘芸／台北報導

中國貨輪「鈺洲啟航」去年10月31日觸礁擱淺野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，交通部長陳世凱今視察移除工作，而談到萬海航運新加坡子公司的「旺春輪」（WAN HAI 503）在印度洋爆炸，他表示，目前還有幾名船員失蹤，已拜託印度海事單位協尋。

萬海航運新加坡子公司的「旺春輪」（WAN HAI 503）在印度洋爆炸，18名獲救船員中，有6人被緊急送醫，仍有4人下落不明，其中2名為台籍船員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱今受訪表示，印度海事單位目前正在搜救中，22位船員當中有6位是台籍，目前還有幾位失蹤，有拜託印度海事單位協尋。

針對「鈺洲啟航」移除工作，陳世凱也指出，鈺洲啟航去年10月擱淺，當時很擔心油污會影響海洋，野柳一年有超過100萬名國外旅客，也是國家重要地質公園，保護這邊地質很重要，所有抽油工作已在今年1月完成，已要求航港局今年8月前完成移除，包括船體本身及上方3座橋式起重機，盼盡快恢復原貌。

另外，國籍貨船鑫豐輪近日載運建材靠泊烏坵港時，因不慎擦碰碼頭，致船艙進水，船員最終棄船，9名船員均獲救。陳世凱表示，推估可能是船隊對於當地水文地形不熟悉，未來會要求船隊加強訓練，國防部目前也針對烏坵港服設施撥款優化，相信未來這種狀況能避免。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國5嚴重車禍！　駕駛卡車內亡
快訊／王齊麟陳詩媛結婚了！今赴戶政事務所登記
颱風最快明生成！校方宣布恐「線上畢典」　畢業生崩潰
出國注意！桃園機場「新措施」今起實施　晚到恐影響登機
當平和大使！　館長今出發上海「6天行程曝光」
搶先更新iOS 26！iPhone「1改動」果粉不習慣：為什
民進黨工當共諜20年！連賴清德都賣　遭求刑30年半

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打開藏寶箱的第一眼　測出你內心潛藏的冒險魂

史哲接掌高鐵遭質疑酬庸　陳世凱：尊重雙鐵公司治理

萬海貨輪2台籍船員仍失蹤　陳世凱：由印度海事單位協尋

IG圖文作家「捷運偷拍絲襪照、乘客睡姿」　被抓包道歉！粉絲失望

蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　高中遇疫情大學碰颱風...畢業生崩潰

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施　晚到恐影響登機

史哲「非交通出身」接掌高鐵　工會盼新董座爭取票價調漲

快訊／10縣市「高溫警示」　3地上看36度

誰是你朋友圈的靈魂領隊？這三個星座天生注定掌控全場！

搶先更新 iOS 26！iPhone「1改動」果粉不習慣：為什麼改這樣

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

打開藏寶箱的第一眼　測出你內心潛藏的冒險魂

史哲接掌高鐵遭質疑酬庸　陳世凱：尊重雙鐵公司治理

萬海貨輪2台籍船員仍失蹤　陳世凱：由印度海事單位協尋

IG圖文作家「捷運偷拍絲襪照、乘客睡姿」　被抓包道歉！粉絲失望

蝴蝶攪局高科大恐線上畢典　高中遇疫情大學碰颱風...畢業生崩潰

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施　晚到恐影響登機

史哲「非交通出身」接掌高鐵　工會盼新董座爭取票價調漲

快訊／10縣市「高溫警示」　3地上看36度

誰是你朋友圈的靈魂領隊？這三個星座天生注定掌控全場！

搶先更新 iOS 26！iPhone「1改動」果粉不習慣：為什麼改這樣

德國「膠原蛋白飲」防腐劑超標！知名39元店「漏勺」溶出試驗超標

打開藏寶箱的第一眼　測出你內心潛藏的冒險魂

終結外界傳言！　40歲天王C羅確定續留沙國強權艾納斯

教練「壓頸翻摔」害他癱瘓！恐怖畫面曝　柔術館判賠16億

小飛機墜海6死！飛行員、塔台「最後通話曝」　水下60m發現殘骸

大聯盟首秀4支0遭震撼教育　紅襪頂級新秀：是個很棒的經驗

林昀儒「超車」法國眼鏡哥！　睽違8個月重返世界前10

iOS 26 Beta測試中　最大視覺改版惹議：設計創新還是舊瓶新裝？

習近平致電南韓總統李在明！強調戰略夥伴關係：中韓是搬不走的鄰居

高中足球助教假借「拉筋開背」猥褻女隊員　遭判刑急和解換免囚

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

生活熱門新聞

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

颱風最快明生成！　路徑曝光

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

颱風可能生成　「雨最大」地區曝

富商獵豔17名啦啦隊女孩　女律師用「橘子發霉」神描述

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為首颱「蝴蝶」　最新路徑曝

「寡婦媽媽」找2男人同床過夜　兒子看不慣1點怒譙

最新迴轉路徑曝　颱風可能生成帶「劇烈降雨」

鍾明軒「俄羅斯遇詐騙」　486先生酸：做人要用頭腦

不愛已讀的人「見6字」秒急了　大票認證：直接回電

更多熱門

相關新聞

旺春輪船長下令棄船是考慮船員安全　船公司與保險公司並未棄船

旺春輪船長下令棄船是考慮船員安全　船公司與保險公司並未棄船

英國保賠業台灣公司高階指出，萬海航運新加坡子公司的「旺春輪」在航往印度孟買途中發生爆炸事件，船長下令讓船員棄船是要確保船員人身安全，但是船東與保險公司並未放棄船隻，船東也會根據船貨救助狀況決定是否宣布共同海損，由船、貨與貨櫃等利益相關者共同承擔救助等費用。

即／萬海貨輪星馬海域撞美國貨櫃輪

即／萬海貨輪星馬海域撞美國貨櫃輪

關鍵字：

萬海貨輪旺春輪

讀者迴響

熱門新聞

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

颱風最快明生成！　路徑曝光

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面