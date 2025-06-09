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艋舺公園6月底動工改造「台北表參道」　施工期街友恐無處去

▲台北市副市長蔡炳坤專訪，說明龍山寺街友管理現況。（圖／記者林敬旻攝）

▲龍山寺街友管理現況。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市萬華區龍山寺發展甚早，不只是在地信仰中心，過往更是街友、遊民等聚集地。台北市長蔣萬安擬以「東京表參道」為範本，改造龍山寺前的艋舺公園，規劃6月底動工、明年7月完工。但此施工過程，卻會讓常在該處過夜的無家者無處可去，恐外溢到鄰近區域，造成店家、居民衝突，無家盟今（9日）召開記者會，呼籲北市府、中央應提出更積極作為。對此，北市社會局呼籲中央，擴大補助各縣市政府拓展街友福利服務。

為打造萬華區新地標，台北市政府經多年討論後，艋舺公園景觀改造案終於在今年4月底決標，6月底將開工。未來包括商業處、市場處、產發局等，將跨局處整合，除了有新的人行動線外，也將結合地面公園、地下商場等，活絡商圈和地方觀光產業發展。

無家者聯盟指出，北市府以觀光客視角制訂的改建計畫，忽略社區民眾、無家者等艋舺公園實際使用者的需求，改建過程會讓大量無家者迫遷，要求北市府提供多中心、分散式的社區化居住空間與政策補助，安頓現行艋舺公園約70位夜宿無家者。另外，也要求衛福部在「社會救助法」中制定無家者專章、制定「無家者權益專法」，並按年編列法定相關預算。

北市社會局表示，社會局自104年起即奉市府指示，召集相關局處成立艋舺公園專案計畫，每月定期召開跨局處專案會議外，還會進行2次跨局處聯合夜間訪視，並由公園內外各場地權管單位，持續維持公園周邊整潔及秩序維護工作。近5年，艋舺公園內列冊街友已從129人降至59人，市府持續透過專案計劃，結合政府以及民間資源，協助街友，並維護市民權益。

社會局說，艋舺公園周邊環境長年受各界關注及重視，自109年起逐步凝聚共識，具體討論艋舺公園景觀改建工程。社會局於113年配合公園路燈管理處改建事宜，召開、參與府內、民團協調會議，溝通改建配套措施。

同時，社會局也於113年底即至艋舺公園進行街友改建期間安置意願調查，經分析艋舺公園內列冊街友人數外縣市街友占比78%，同時盤點本市轄內安置資源，挹注經費鼓勵民間團體辦理夜宿方案，及召開會議加強跨縣市床位協調機制。

社會局強調，協助作為的主軸原則是與街友設籍的縣市社政主管機關合作，以返回戶籍地為首要方針。另針對有意返家者協調親屬商討，無自理生活者協助入住安置機構；有自理生活能力者，安排入住中途之家或協助租屋生活。至於無意願者，本局比照避寒服務開設庇護所場館供街友臨時夜宿。

社會局說，截至114年6月9日，社會局已協助艋舺公園內街友入住中途之家5人、社區租屋7人，及等候民間團體床位4人。

社會局強調，面對街友議題，呼籲中央擴大補助各縣市地方政府拓展市街友福利服務，期能平衡各縣市街友福利服務，避免因福利資源匯聚造成集中都會地帶。針對艋舺公園改建案，社會局也將持續與各界對話、共同合作，協助街友脫離街頭，重獲穩定居住生活空間。

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