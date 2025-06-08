印尼妻以母生病離家未歸！夫見親密照驚知婚變　怒求償300萬

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東男娶印尼籍女子為妻30年後，其妻以母生病為由離家出走長達兩年，並在臉書上與他人親密互動，還與不明嬰兒合照，引發丈夫質疑出軌並提告離婚及求償精神損害300萬元。法院審理後認定妻子構成惡意遺棄，准予離婚，並判妻須賠償夫新台幣20萬元及利息。可上訴。

屏東男與印尼籍妻，兩人於民國82年12月9日結婚，婚後多年相處，未料其妻於112年3月間以母親生病為由離家，並於同月底離境，之後未再聯繫，至今仍音訊全無，形同斷絕往來。其後，先生於其妻社群網站發現其與他人男子互動親密，甚至與一名不明嬰兒合照，懷疑其已另組家庭，對婚姻關係造成嚴重傷害，訴請離婚並請求侵權賠償300萬元。

法院審理，其妻未出庭；法官認為，夫妻之一方若無正當理由離家並持續不返，構成「惡意遺棄」，依民法第1052條可訴請離婚。經查被告離境後長期未返家，也無證據顯示有無法返家的正當理由，顯見其不願履行同居義務，主觀上有意斷絕夫妻共同生活。

至於原告所請求之非財產上損害賠償300萬元，法院審酌雙方身份、收入及資力等條件，並考量原告遭受的精神痛苦，認為請求金額過高，僅判准其中20萬元。