人妻崩潰結婚3年只做3次　老公喊「1心魔」硬不起來

▲一名人妻抱怨，跟老公結婚3年僅做過3次。示意圖。（翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

一名人妻抱怨，跟老公結婚3年僅做過3次，其中一次因意外懷孕拿過一次小孩，怎料老公卻稱有心魔硬不起來，甚至還發現老公欠一屁股債，讓人妻崩潰表示，「老公上包養網」。

一名網友在臉書「靠北婚姻」發文表示，與老公結婚3年僅行房過3次，期間因意外懷孕拿過一次，但老公卻稱「因心魔所以下面硬不起來」，卻被原PO發現跟一堆小模往來。

人妻表示，丈夫說因工作勞累無法盡義務，然而，她在客廳照顧體弱多病的小孩，老公卻爽躲在房間上包養網，「你人生整理最有秩序的應該只有你硬碟裡的A片。」丈夫除了偷玩股票輸了一屁股債外，還對外謊稱與周杰倫、蕭敬騰等大咖合作，這幾年賺多少錢，並買台BMW裝事業成功，卻沒想到最後他是跟爸爸借錢還部分高利貸。

原PO氣得大呼，常與老公吵架，對方沒錢也是跟她借，打離婚訴訟關係也沒任何改善，丈夫不離婚是因想盡好父親責任，最終自己靠爸媽的養老金打完離婚官司，並爭取孩子的撫養權，文章一曝光，掀起大票網友驚呼，「一批吃不飽、一批餵不飽……但這兩種總是湊不在一起」「樓主也是戀愛腦...」、「為何要生小孩」。



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