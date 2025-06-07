做到一半「下體魚腥臭」　妹子愣：聞沒味道！男友不敢再碰了

▲床戰正火熱時，男友卻嫌原PO有異味。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在整個覺得很羞恥！」一名妹子透露，日前兩人正在床戰，男友卻脫口一句「妳下面有臭味」，甚至形容像是魚腥味，讓原PO當下崩潰又錯愕，畢竟她很愛乾淨，「說真的，我自己聞好像沒有啊」，如今男友不願再和她親密連結，讓原PO不知該如何是好，「在床上被這樣嫌...真的有點難受！」

一名女網友在Dcard上吐露心聲，某天和男友恩愛時，對方忽然說「妳下面有臭味」，甚至具體形容一股「像魚腥味」的氣味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，原PO感到十分丟臉，「我自己聞真的沒什麼味道」，由於愛愛前後都會洗澡，每天也喝2000cc的開水，更自認生活習慣良好且沒有壞毛病，唯獨就是工作會久坐，「在床上被這樣嫌...真的有點難受！」

原PO更沮喪直呼，男友非常介意那股異味，不願意與她繼續親密連結，讓原PO崩潰又難過，「我也不知道怎麼辦...現在整個覺得很羞恥，唉！」

底下網友熱議，「沒什麼好羞恥的，我之前也是這樣子，男友直接帶我去看婦產科吃藥，買蔓越莓給我吃當日常保健，都很有效也沒再復發」、「我之前也被男友說下面有臭味，但真的自己聞聞不到，後來是吃蔓越莓變好的」、「會不會是體質關係啊？內衣褲建議每天手洗，半年替換一次」、「私密處、陰唇、毛毛、 肛門都要清潔到」、「很多人有狐臭，他們自己都無感」。

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書發文分享，天氣濕度上升，這樣的環境容易讓細菌和黴菌滋生，很多女生在這個時候會因為私密處疾病問題就診，想要保養私密處，日常生活有4招可以著手：

1、穿透氣內褲避免悶熱

若選擇不透氣的內褲，容易造成濕悶，導致細菌和黴菌滋生。建議盡量選擇純棉材質、寬鬆透氣的內褲，避免過於緊身的合成纖維材質，讓私密處保持乾爽舒適。

張瑜芹也提醒，不要因為懶或是累，就好幾天才換一次內褲，以免因為汗水或分泌物堆積，而引起感染。清洗內褲時，瑜芹醫師建議使用溫和的清潔劑，並在陽光下曬乾，陽光的紫外線有助於殺菌消毒。

2、正確清潔避免過度搓洗

張瑜芹說，氣候潮濕，容易影響私密處的菌叢平衡。很多人以為清潔越頻繁、越徹底，私密處就會更健康，事實上過度清潔反而會破壞私密處的自我保護機制，影響酸鹼平衡，讓細菌更容易入侵。

張瑜芹建議，使用溫和的私密清潔產品，少用香皂、沐浴乳或含有刺激性成分的清潔用品，以免造成乾澀、敏感或過敏反應。清洗時，以溫水沖洗，避免用力搓洗，只需輕輕清潔外陰部即可，不需要進行陰道內清潔，以免破壞天然菌群平衡！

3、避免久坐保持私密處乾爽

張瑜芹分析，私密處容易因潮濕，而產生異味或感染風險。 特別是長時間穿緊身牛仔褲或絲襪時，更容易造成細菌滋生。建議適時起身活動，讓身體保持通風，減少私密處的不適感。運動後也要立即更換濕汗的內褲或運動褲，以避免細菌繁殖。另外，選擇柔軟吸汗的衛生棉或護墊，並勤更換，保持清爽無異味。

4、注意飲食提升私密處健康

飲食與私密處健康息息相關，張瑜芹建議多攝取富含益生菌的食物，如優格、泡菜，幫助維持私密處菌叢平衡，降低感染風險。此外，也可以多吃像是草莓這類，富含花青素的水果，有助於預防泌尿道感染，讓私密處維持健康狀態。