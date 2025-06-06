癌夫救61歲妻3度換腎！中榮完成全球首例　同步切除與異血型移植

▲台中榮總達文西手術中心、泌尿醫學部及腎臟科團隊聯合為古女士(左4)以達文西同步進行移植腎切除及不同血型活體腎移植手術。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

根據台中榮總統計，2014至2016年全台醫學中心共完成1445例腎切片，其中原發性腎炎占比達26%，平均切片年齡為40.3歲。台中榮總醫療團隊於2025年4月、歷經6小時的達文西手術，為61歲古姓女士同步完成移植腎切除及不同血型活體腎移植手術。回顧文獻，此次手術為全球首例。

古女士29歲確診IgA腎炎，因自體免疫細胞攻擊腎臟導致腎衰竭。母親不忍她終生洗腎，1992年捐腎相救，她使用母親捐贈的腎臟9年後，腎功能逐漸衰退，再度洗腎。2002年，她幸運接受大愛捐贈腎移植，使用至2021年期間，大愛腎功能逐漸弱化並出現急性排斥反應。經中榮腎臟科團隊以類固醇治療後，大愛腎延續運作至2024年3月，使用長達23年，已超過15至20年的平均壽命，最終喪失功能，古女士三度洗腎維生。

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為擺脫洗腎困境，她多次諮詢腎臟科與泌尿外科醫師。其丈夫不捨妻子受苦，雖曾於2017年罹患大腸癌併肝轉移，但經完整手術與化療後8年未復發，決定捐出自己的O型血腎臟，幫助B型血的妻子恢復健康。2025年4月以免疫抑制療法順利完成不同血型活體腎移植手術，目前夫妻兩人腎功能皆正常。

泌尿醫學部陳正哲醫師指出，這是古女士第三次腎臟移植，手術必須先處理腹部沾黏問題，而且過去2次移植腎分別位於左右下腹，新腎要成功植入的第一個關鍵是重新尋找合適的動靜脈血管接點，因過去移植已經使用掉最好的血管吻合點；第二關鍵是下腹移植空間受限，必須先移除舊腎、為新腎騰出空間，手術難度高。

團隊術前安排電腦斷層掃描，確認可安全移除病患右腹部、來自母親的移植腎，同時評估1次完成移除、移植手術比起分成2次手術、需麻醉2次更安全，而且運用達文西機械手臂可清晰放大手術視野與高靈活度操作器械，有助應對器官沾黏與細緻血管吻合，合併進行腎臟切除與移植手術安全可行。

過程中先剝離多次手術造成的腹腔沾黏，再切斷母親捐贈腎的血管，確認與新腎吻合條件良好後，再由另一組醫療團隊取出丈夫的右腎保冰，接著將新腎精準連接病患的動靜脈，腎臟立即充血、產生尿液。隨後移除舊腎，騰出空間放置新腎。術後，病患每小時排尿量達200至300c.c.，腎功能在第5天恢復正常，第6天即順利出院。

值得注意的是，人體解剖構造右腎靜脈比左腎短，而病患丈夫的右腎靜脈天生更短，扣除摘取及結紮所需長度後，靜脈血管移植長度僅0.3公分，若採傳統手術方式將難以吻合，所幸藉由達文西系統輔助順利接合。考量病患丈夫癌症轉移風險，醫師亦確認腎臟無癌細胞轉移，且癌症已完全根治，才同意進行捐贈，以防受贈者面臨罹癌風險。

台中榮總腎臟科黃俊德醫師補充說明，IgA腎炎是亞洲最常見的腎炎，好發年齡為20至40歲。患者常因基因或後天因素，如感冒、壓力、睡眠不足等，誘發體內IgA免疫球蛋白誤認腎臟為外來物，進而攻擊致腎功能下降，最終引發腎衰竭。