獨／香奈兒帽失竊藏洋蔥！賊拿假貨唬爛　女警霸氣追回「阿母」

▲高雄市警察局十全路派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

「這頂帽子是媽媽留給我的，每天都戴著，對我來說意義重大！」家住高雄的趙姓男子，日前到三民活動中心參加活動，不慎遺失了一頂香奈兒鴨舌帽，而這頂鴨舌帽是他母親留下的遺物。原以為找不回來的珍貴回憶，在員警蔡宜蓁鍥而不捨下，終於讓帽子物歸原主，現在峰迴路轉的偵辦過程也曝光。

5月4日，趙男心急如焚地跑到派出所報案，他向警方表示，這頂香奈兒鴨舌帽是母親留給他的遺物，承載著滿滿的思念與回憶，每天都戴在頭上，就如同媽媽還陪伴著自己，沒想到日前參加活動時，只是短暫拿下放在桌上，就這麼不翼而飛。懇請警方務必協助找回，字字句句流露出對母親的思念與對帽子的重視。

▲被偷走的香奈兒帽子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

受理報案的員警蔡宜蓁，深知這頂帽子對趙的意義，立刻著手調閱活動中心周邊的監視器畫面，從龐大的影像資料當中找證據，一連過濾了數百支監視器，展現出驚人的耐心與毅力。最終，鎖定了一名77歲的張姓竊嫌，並追查到其住處。

當警方找上門時，張嫌矢口否認行竊，甚至一度拿出另一頂鴨舌帽企圖魚目混珠，謊稱是趙的帽子，這招笨拙的伎倆當然瞞不過警方，畢竟香奈兒的品牌辨識度極高，與一般鴨舌帽差異甚大，以蔡宜蓁立即要張嫌交出真正的贓物，並明確提示了香奈兒鴨舌帽的特徵。在警方的強勢要求下，張嫌自知無法狡辯，最終才不情願地交出了香奈兒鴨舌帽。

張嫌向警方供稱，他當時只是「一時好奇」，才順手拿走了帽子回去試戴。儘管其說詞令人存疑，但最重要的，是那頂承載著無價回憶的香奈兒鴨舌帽，終於回到了主人手中。當趙姓男子從警方手中接過失而復得的母親遺物時，非常感動，頻頻向警方道謝。

警方在此也特別呼籲廣大民眾，不論參加任何大型活動，務必將個人財物妥善保管，貴重物品更應隨身攜帶，切勿因一時疏忽，造成自己的損失。