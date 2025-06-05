荔枝一天能吃幾顆？農業部給「1數字」：小心流鼻血

▲荔枝季節到。（圖／農業部）

圖文／CTWANT

今年已進入6月份，等同夏天正式登場，不只天氣越來越熱，荔枝等水果也進入盛產季節。不過農業部提醒，荔枝吃多容易出現口乾舌燥等「上火」現象，有人甚至吃到流鼻血，因此建議民眾一天不要吃超過10顆；農業部也分享選購「玉荷包」的小撇步，包括果皮紅中帶點綠、果實飽滿而緊實，並帶有豐沛果香。

時序來到6月，代表夏天正式登場，而農業部近日在官方臉書發文表示，夏季的經典代表水果不可少了甜美多汁的荔枝，台灣的荔枝品種多元又各具特色，較常見的包括黑葉、楠西早生、三月紅、糯米糍、沙坑、玉荷包、桂味及淮荔等。

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不過農業部提醒，荔枝雖含葡萄醣、蔗醣、檸檬酸、蘋果酸、精氨酸、鈣、鎂、磷、鐵、鋅、鉀和維生素B及C等營養素，但吃多了容易引起口乾舌燥等「上火」現象，俗話說「一把荔枝三把火」，有人甚至會流鼻血，因此建議一天不要吃超過10粒，若體質是較為燥熱者，一天更只建議吃5粒。

農業部介紹，民眾選購荔枝可靠外觀、觸感及氣味來挑選。以玉荷包為例，果皮鮮嫩且「紅中帶點綠」最佳；用手輕撫果實，找到「飽滿而緊實」的果實，同時具有「果氣芬芳」的氣味。買回家後可存放在陰涼、透風處，並建議盡量當天吃完；若冷藏保存，可除去葉片後，用噴濕的報紙外加塑膠袋包覆，保持透氣，或是逐顆剪下後，泡鹽水後包報紙，再放入塑膠袋中。

此外，農業部也分享夏天當季的蔬果，除了荔枝外，還有香瓜、西瓜、紅龍果、芒果、木瓜、桃、葡萄、苦瓜、絲瓜、毛豆、綠竹筍等；漁產則有太平洋黑鮪、南方黑鮪、牡蠣、魷魚、石斑魚、旗魚、紅星梭子蟹（三點蟹）、虱目魚以及文蛤等。

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