南台首座！奇美醫院打造負壓動物實驗室　台鋼集團助攻生醫研究

▲台鋼集團會長謝裕民、奇美醫院院長林宏榮出席揭牌儀式，象徵企業與醫療攜手共進。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對新興傳染病與醫學研發挑戰，奇美醫院再創新猷，斥資打造南部少見的「負壓動物實驗室」，揭牌啟用由奇美醫院院長林宏榮與台鋼集團會長謝裕民共同主持，該設施由台鋼慷慨捐資興建，象徵企業與醫療跨界合作，共築南台灣醫學研究新地標。

奇美醫院自2024年起籌備「負壓動物實驗室」，為強化生物安全與臨床研究應用，於2025年正式啟用。院方指出，該實驗室採高標準負壓設計，可有效防堵病原外洩，為南部少數具備高階生物安全防護的研究設施，未來將聚焦癌症、免疫、感染控制等領域，成為跨科別合作的研發平台。

院長林宏榮指出，自2000年升格醫學中心以來，奇美持續深耕研究實力，並以在地健康需求為本，推動多項具本土特色的臨床研究，成果屢獲肯定。此次新設的「負壓動物實驗室」不僅提升研究環境，也象徵南台灣醫學研發能量再升級，有助新藥與療法驗證，縮短實驗到臨床的距離。

台鋼集團會長謝裕民也表示，企業長期關注醫療與健康產業，此次主動捐資參與實驗室建置，希望透過實際行動落實企業社會責任，並助攻南部打造具國際水準的醫學研究基地。他強調：「這不只是捐款，更是一種跨界信任的實踐。」

林宏榮強調，未來該實驗室將與各界研究團隊深化合作，擴大應用場域與研究能量，朝向全球接軌與病患福祉並重的願景邁進。「我們相信，南台灣不只是醫療重鎮，更能成為創新醫學的發動引擎。」