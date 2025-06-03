邵琇珮出庭遇靈魂拷問　檢方：證明柯替京華城量身打造不公平個案

▲京華城案已認罪被告、現任台北市府參議邵琇珮，今（3日）第2度到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）



記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（3日）第2度傳喚已認罪被告、現任台北市府參議邵琇珮作證，法官追問非都更個案卻比照都更要獎勵的適法性，以及公益回饋是否符合比例，邵不時沉思停頓，表示當時處理京華城案自認無違法，但事後檢視確有不妥，已做補救，並埋怨京華城經營不善卻怪市政建設不到位，建議京華城就事論事。

檢方指邵琇珮證稱京華城本件取得容獎項目「換湯不換藥」、雖非都更個案，其實獎勵核心就是都更項目，而邵2度作證顯示，柯文哲2018年就知京華城的容積率爭議有上百億元利益，京華城也正和市府打官司，仍決定將京華城的陳情送都委會研議。

檢方表示，公務員服從市長，不敢挑戰柯文哲的決定，京華城本件提案送公展、審議的時程，也比其他個案快很多，不僅送公展時仍有適法性疑慮，都委會審議期間，柯文哲仍指示部屬盡速協助辦理，且邵琇珮也證稱「前所未見」，代表是替京華城量身打造的不公平個案。

▲檢方表示邵琇珮2度作證，顯示柯文哲為京華城量身打造不公平個案。（資料照／記者黃哲民攝）

審判長江俊彥依職權訊問時指出，都發局都市設計課、都市更新處甚至都委會委員，都有人質疑京華城非都更個案卻比照都更拿獎勵的適法性，問時任都發局總工程司的邵琇珮，任內為何略而不提。

邵琇珮解釋，都更案件有些獎勵，可適用其他都市計畫案，都委會2位委員認為類似都更，可參考相關容獎精神，但應於審議程序確認。審判長立刻點出也有都委反對，且邵主持送公展前的專家學者諮詢會議結論，沒提到適法性問題，也沒要求京華城出席代表解釋。

邵數度沉思停頓，自承「事後檢視，覺得這是自己不足的地方」，當時她只想整理與會者意見，交給首長決策，並由有權限的都委會審議獎勵項目與額度。

審判長繼續靈魂拷問：京華城未依市府要求說明適法性，怎能推動公展，為何沒依法退件命補正或不受理，且京華城依《都市計畫法》自提都計案並參考都更要容獎，「大家都可以這麼做嗎？」

邵琇珮坦承，當時沒徵詢市府法務局意見，也沒逐一核對送公展資料，去年（2024年）1月監察院再度糾正北市府，她時任都委會執行秘書，意識到不宜再以個案方式處理，在檢方偵辦前，她和都委會同仁擬定台北市都市計畫審議案件通案處理原則，不再受理這類人民所提個案審議，「（京華城）就是唯一的一件」。

受命法官許芳瑜細問，京華城本案取得容積率獎勵，換算市價與提供公益回饋有無比例限制，譬如宜居城市項目容獎相當於23.6億元，京華城提供800平方公尺土地無償使用等回饋共約3億元，為何北市府沒參考《土管條例》明定須回饋70%的標準。

邵琇珮表示，當時沒算過這些價值，京華城爭取容獎所參考的都更法令，也沒明文規範回饋比例，市府立場是回饋越多越好。

法官疑惑追問，沒計算過價值，如何要求越多越好？怎不適用《土管條例》的標準？市府也有公務員質疑。邵琇珮說，當時沒聽過市府官員有此質疑，且京華城沒引用《土管條例》，而是依《都計法》申請，希望在都市計畫書直接訂定容獎。

邵琇珮指出，法官拋出的疑問，若有人在京華城本件提案送公展或審議前提出，確實可討論，如能引用，會更有力要求回饋，她當時的確沒想到可參考《土管條例》。

邵重申，處理京華城案當下，她自認無違法，但被問到斟酌公益回饋額度，有無考量京華城失去12萬0284平方公尺允建樓地板面積的「苦衷」，邵一股腦宣洩不滿，指京華城經營不善、倒閉要改建，卻一再歸咎市政建設不到位，例如捷運松山線太晚通車、市民大道又怎麼了等等。

邵琇珮說，每次看到京華城怪政府害當年球形建築營運失敗，她就很生氣，也對80年代以來協助這個案子的公務員不公平，所以建議京華城的提案拿掉這些怪罪文字，就事論事，探討未來對都市發展能做什麼貢獻。