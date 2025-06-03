面試被問「有面其他間嗎？」　過來人揭補一句話成功率超高

▲ 社會新鮮人求職面試，有許多小細節要注意。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

2025年畢業季來臨，有不少社會新鮮人要找工作，而求職面試有許多小細節要注意，更是展現每個人如何應對考驗的能力。最近有民眾上網吐露煩惱，面試時被問「有面其他間嗎？」他不懂對方用意但都照實回答；底下有不少網友分享意見，還有人透露多補「貴公司是我的第一志願」這句話，成功率大增。

日前一名男子在人氣論壇Dcard以「面試時被問『有面其他間嗎』」為題發文，他提到自己面試的經驗，他曾遇到面試主管問自己有沒有面試其他間公司，他想不通問這個問題的用意，但他還是老實回答。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，底下引起網友留言熱烈討論，「問這個代表有戲，如果不要你才不會問，我都老實講自己有哪些公司的offer，營造自己有很多人要反而是好的，人都喜歡稀缺的事物」、「了解比較想從事哪方面的工作，對什麼產業有興趣啊之類的」、「打聽現在求職市場的消息而已啊」、「通常都是人資在問的，了解人選的面試狀況，看offer什麼時候給比較合適。」。

留言區裡還有過來人分享自己在面試時如何回答這類問題，「我都把面的一間一間講出來，已經拿到口頭offer的也講，讓他知道自己是有行情的，然後最後再補一句但貴公司是我的第一志願」，而這名網友透露自己面試6間，最後拿到5間公司的offer。

延伸閱讀

▸ 遭呂秋遠公布害失業 生母首現身淚訴「曾墮胎」血淚內幕

▸ 婚後才知婆家是「拜拜狂」！她忍3年換尪一句「不拜就離婚」 網友：快逃！

▸ 原始連結