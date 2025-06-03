一上任就搞貪！陳怡君收押103天移審首露面　手銬藏口袋遮狼狽

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官林思吟查出，民進黨北市議員陳怡君自2019年起涉詐領助理費、收賄建商，藉職權協助建案通關，犯行橫跨6年，結構明確，並非偶發。檢方今（3）日起訴7人，並聲請沒收455萬餘元不法所得。諷刺的是，陳案發初期曾喊話「相信她的清白」，如今與主任張惠霖遭收押逾百日，移審步下囚車因雙手遭銬，刻意藏入口袋，神情低落。

▲民進黨北市議員陳怡君與主任陳惠霖涉詐領助理費收押百日，今遭士林地檢署起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

陳怡君曾在案發初期對外喊話「會配合調查、請大家相信她的清白」，如今卻與張惠霖雙雙遭收押逾百日。張於2月13日首度收押，至今110天；陳則於2月20日遭法院裁定羈押，已被關押103天。今移審法院，2人神情憔悴、頭低不語，步下囚車時雙手上銬，仍強作鎮定地將手塞入口袋，企圖掩飾狼狽。

起訴指出，陳怡君在2019年上任第13屆市議員後，便與辦公室主任張惠霖（綽號「饅頭主任」）共謀，利用胞弟媳與親友掛名助理，偽造聘書與人事資料，自2019年起至2025年2月止，詐領助理薪資、年終獎金與慰勞金共計384萬8,568元。相關金流經層層轉帳、提領後轉入證券帳戶，部分更用於租屋費用，藉此掩飾來源，構成洗錢行為。

不僅如此，陳怡君自2023年8月起，還透過張惠霖收受品嘉建設董事長胡偉良與總經理高明義以「顧問費」名義每月賄款3萬9,207元至3萬9,219元，總計18筆共70萬5,894元。

然而，陳怡君多次施壓市府工務局、公園處與自來水處，為建商協調行道樹遷移、臨時用電與污水設施審查程序，對價明確，涉不違背職務行賄罪。

▲陳怡君辦公室主任張惠霖手也放入口袋，怕被媒體拍攝到上銬狼狽模樣。（圖／記者黃宥寧攝）

面對指控，陳怡君辯稱聘書與帳戶非其主導、提款卡「只是放在包包備用」，對金流不知情，顧問費也非她收取。張惠霖則承認操作金流，稱款項是補貼辦公室。建商胡、高則供稱付費是為避免行政拖延，屬「友誼贊助」，未與議員談妥對價。

全案起訴7人，陳怡君、張惠霖、洪于涵、賀璽、張家蓉、胡偉良與高明義；另議會研究室主任楊蕙綺、資產公司負責人徐秀蘭及掛名助理陳衛德因證據不足獲不起訴。