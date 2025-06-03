快訊／議員陳怡君涉貪300萬今起訴　法院下午決定延押或交保

▲議員陳怡君詐領助理費遭士林地檢署起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌自2019年起，利用胞弟等親友人頭掛名擔任議會助理，向台北市議會申報不實資料，詐領助理補助費逾300萬元。士林地檢署今（3）日依《貪污治罪條例》將她起訴，並將案件移審士林法院。下午將召開延押庭，決定是否延長羈押或准予交保。

檢察官林思吟抽絲剝繭查出，陳怡君在擔任第13、14屆市議員期間，與張惠霖（綽號饅頭）共謀，利用胞弟媳與親友人頭掛名為助理，自2019年至2025年2月間，偽造聘書、人事資料等方式，詐領助理薪資、年終與慰勞金共計384萬8,568元。該筆款項透過層層轉帳、以現金提領再存入證券帳戶投資，並用於支付租屋費用，企圖掩飾金流來源，構成洗錢行為。

此外，檢方另查明，自2023年8月至2025年2月，陳怡君透過張惠霖每月收受某建設公司「顧問費」名義的賄款，每筆金額介於3萬9,207至3萬9,219元，共18筆、合計70萬5,894元。收款後，陳怡君疑曾動用議員職權，向市府工務局、公園路燈處與自來水處等單位施壓，協助該建商辦理行道樹遷移、臨時用電及污水設施審查，涉犯不違背職務收賄罪。

對於詐領與收賄指控，陳怡君在偵訊時否認主導犯行，辯稱洪、賀姓等人「確實有幫忙跑行程、剪輯影片」，並非完全人頭助理，聘任資料均由辦公室處理，涉案帳戶與提款卡「只是放在包包裡備用」，對金流運作「並不清楚」。至於建商顧問費部分，則表示是張惠霖處理，他本人直到第一筆款項入帳後才知情，也未與建商有對價關係。

張惠霖則供稱，確實使用洪、賀、張3人帳戶代為收款，助理聘書也由她代簽，詐領金額用於補貼辦公室開銷。至於每月顧問費，她坦承收款後再提領交付陳怡君，但強調是建商高姓代表主動提議，旨在協助處理民眾的都更案。

洪某則坦承從未實際任職，只是掛名協助報帳，帳戶與提款卡都交給陳怡君使用，並表示曾被囑咐若遭查詢「就說不知道」。賀某則辯稱僅幫忙剪輯影片、論件計酬，不知自己被列為助理，也未授權他人提領薪資，對資產公司匯款事宜毫不知情。

至於胡與高則供稱，所謂「顧問費」是基於陳怡君辦公室可協助行政協調，為避免公文延宕才給付酬勞，強調未曾談妥任何對價內容，純屬「友誼贊助」。

士檢調閱帳戶金流資料、查扣簡訊對話與轉帳紀錄後，認定涉案人利用職務詐取財物、收受賄賂情節明確。部分被告坦承犯行並繳回所得，檢方建議對認罪態度良好者酌予從輕量刑，另對未涉主導之共犯建議宣告緩刑。至於楊姓與陳姓助理，檢方認為犯罪嫌疑不足，處分不起訴。