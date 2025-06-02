杜高犬公園撲向柴柴！他護犬雙手遭咬傷　飼主撂這句話惹人怒

▲北市北投區喻姓飼主飼養的阿根廷杜高犬咬傷人。（示意圖／視覺中國）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區一名喻姓飼主，明知自家阿根廷杜高犬是「五大猛犬」之一，卻在公園遛狗時未繫牽繩、也沒戴嘴套，結果愛犬衝向一隻柴犬猛撲，柴犬飼主羅姓男子為護犬擋在前方，當場被咬得血流如注。喻男事後竟辯稱「我的狗沒攻擊他，不然他會更慘」，態度輕忽讓人傻眼。士林地檢署偵辦後，依過失傷害罪將喻男起訴。

起訴指出，今年1月19日，喻男帶著杜高犬到珠海路一帶的公園散步，雖知該犬屬大型兇猛犬種，依法應全程繫好牽繩並戴上嘴套，他卻僅以「鬆鬆的嘴套」應付。當時羅姓飼主也在同處遛小型犬柴犬，杜高犬見狀竟突然暴衝猛撲柴犬，羅見狀本能反應將愛犬抱起護住，結果自己右前臂與雙手遭猛咬，當場鮮血直流。

羅男送醫後報警提告，並提供遭咬破染血衣物與驗傷單佐證，傷勢明確。喻男警詢、偵查時辯稱「是對方的狗先挑釁」，甚至口出狂言稱：「如果真是我家狗咬的，他（羅男）不只受這種傷，早就上新聞了。」

檢方考量，喻男未盡飼主管理責任，導致他人受傷，已涉過失傷害罪，依法提起公訴。

阿根廷杜高犬（Dogo Argentino）原為獵捕美洲山獅與野豬而培育的犬種，體型壯碩、肌肉發達，個性警覺、具高度攻擊性，被列為《動物保護法》公告的五大烈性犬之一，與比特犬、土佐犬、紐波利頓犬、羅威納犬並列。由於其咬合力強、爆發力高，若未妥善管理，易對人畜造成傷害，飼主依法遛狗時應全程繫牽繩並配戴嘴套。