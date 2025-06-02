端午回台南…斗煥坪少校好市多「偷拍女店員裙底」！被逮畫面曝光

記者林東良、楊熾興、戴若涵／桃園報導

陸軍第六軍團苗栗斗煥坪249旅一名陳姓少校端午連假期間返回台南，不料，他卻在好市多台南店偷拍女店員裙底，當場被抓包，警方獲報後前往處理，陳姓少校出示手機畫面，強調「我就沒有拍」，否認犯行，但警方偵詢過後，依照妨害秘密罪嫌將其移送台南地檢署偵辦。

▲台南好市多偷拍案，斗煥坪少校疑似偷拍女店員被逮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

回顧整起案發經過，和緯派出所5月30日中午12時許接獲報案，好市多台南店發生偷拍案，一名陳姓男子涉嫌趁女店員整理貨架的時候，偷拍對方裙底，女店員發現後，當場指控其犯行，員警到場將人帶回派出所調查。

而警方趕抵好市多台南店時，陳男拿出手機出示畫面強調，自己當下就有把手機給女店員看，也開過手機相簿內的隱藏、刪除資料夾，否認偷拍，並喊「就沒東西啊，我就沒有拍」。

但警方將人帶回派出所後，在陳男的手機內發現多張疑似偷拍的不雅照片，進一步確認陳男行為涉及妨害他人隱私，目前已查扣相關科技設備、備份周邊監視器畫面，詢後依妨害秘密罪嫌移送台南地檢署偵辦，另外，由於陳男是現役軍人，警方也依程序通報台南憲兵隊。

對此，陸軍第六軍團回應，後續全力配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，嚴懲不貸；另持恆加強軍法紀教育，確維軍譽。