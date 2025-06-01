ATM領千元鈔驚見「阿公手尾錢」嚇壞　命理師曝1招解決

▲命理師楊登嵙表示，長輩留下的手尾錢有許多存放方式，也可以捐出當作善款，累積福德。（圖／楊登嵙提供）



記者游瓊華／台中報導

近日有位網友分享，在銀行ATM取款機領到千元鈔票上寫著「阿公手尾錢」，引起熱議。命理師楊登嵙表示，「手尾錢」是往生者離開後留給子孫的錢財（紙鈔或銅板），保佑子孫富貴長壽；萬一不小心拿到別人「手尾錢」可以捐款行善，作善的循環。

楊登嵙指出，在包「手尾錢」的時候，通常會放進一個紅包袋內或是紅絨布來收藏、保存，金錢不限，多半是88元、168元、268元、666元、888元、2000元、6000元、8000元金額不等。一般會把預先準備好的手尾錢放在往生者的手裡，接著師父會一邊說吉祥話:「放手尾錢，富貴萬年。」一邊分送「手尾錢」給子孫們。

至於手尾錢則建議可以放在財位，以獲得往生親人的護持庇佑，讓後代子孫的財源廣進；或是存進衣櫥，放在褲子的口袋裡，再把褲子捲起來，並且放進衣櫃裡，意思是「鎖財庫（褲）」，可以增進財運。

另外，也可以將手尾錢用紅繩綁七圈後，打結綁起來，放進床頭櫃或枕頭下，代表往生親人為後輩子孫「鋪財路」；放進錢包、存進銀行當錢母，讓「小錢滾大錢」，當然也可以分享給社會上需要幫助的人，幫親人積福報，廣結善緣。

楊登嵙也補充，手尾錢具有紀念性質，通常不會有人拿去花掉，但是如果不小心花掉了，其實也不需要太過擔心，因為手尾錢是往生者留下的祝福，那份心意不會隨之消失。